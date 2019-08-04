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It's just the way I smile

The Cure сыграли почти три десятка хитов на Пикнике "Афиши"

Рок
    04.08.2019, 18:00
Текст:   Шамиль Керашев,   Дмитрий Сосновский
Пока фанаты Metallica досушивали носовые платки и более интимные лоскуты ткани после исполнения их кумирами "Группы крови" на концерте в "Лужниках", в Москву прибыл коллектив, без которого "Кино" - по крайней мере в известном нам виде - просто бы не случилось.

И многое другое не случилось бы тоже. Ведь речь о The Cure - то есть о тех, чьё влияние на развитие рок-музыки последних лет так тридцати (от того же Цоя и "Агаты Кристи" с ранним "Наутилусом" до полчищ зарубежных инди-команд) сложно переоценить - равно как трудно переоценить любовь российской публики к самим британцам. Вот и на нынешний Пикник "Афиши" многие пришли под занавес, исключительно ради прикосновения к легенде. Или с совсем небольшим запасом, чтобы в условиях традиционного для "Пикника" абсолютно сухого закона "разогреться" хотя бы приблюзованными ритмами "гаражных" альтернативщиков Royal Blood.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как бы то ни было, чем ближе становилась заявленная по расписанию половина девятого, тем меньше свободного места оставалось у большой сцены в фестивальной зоне Коломенского - и тем активнее люди заполняли ближайший к сцене холм, откуда открывался отличный вид ещё и на Москву-реку, и на затянутое тучами небо, которое в первой половине дня поливало дождём любителей русского рэпа. Впрочем, любоваться главным столичным водоёмом и беспокоиться о погоде долго не пришлось: Роберт Смит и компания стартовали точно по графику - со слегка лукавой улыбки бесконечно обаятельного 60-летнего фронтмена, моментально согревшей многотысячную толпу. И с прекрасно узнаваемых аккордов в идеально выстроенном звуке.

Сначала - Plaingsong. Сразу же за ней - Pictures of You: культовый альбом Disintegration, разменявший в этом году четвёртый десяток, пусть и не был сыгран целиком, всё же предсказуемо составил костяк программы с потрясающим сетлистом. 27 песен - даже больше, чем на двух предыдущих шоу в рамках текущего летнего тура. От звонка до звонка - незаметно пролетевшие два с половиной часа сплошных суперхитов из разных творческих периодов. Что, кстати, позволило The Cure наглядно продемонстрировать восторженным фанатам, насколько легко им даётся жонглирование стилями и настроениями - не говоря уже о многослойных аранжировках, и насколько гармонично у них получается всё это сочетать не только в студии, но и вживую.
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Вот, например, Lovesong - трогательная, простая, понятная каждому - спетая с прямо-таки мальчишеской искренностью. Или - наоборот - декадентская Fascination Street: перевозбуждённый бас, нервное жужжание гитар, длиннющее сложное соло и надрыв в звонком голосе Смита, застывшего у микрофона в максимально напряжённой позе - будто не знающего, куда деваться. Спустя считанные минуты он по-стадионному энергично заводит аудиторию, предлагая подхватить припев громкой и размашистой Never Enough, - однако ещё чуть позже отчаянно погружается в Deep Green Sea. Потом вдруг наступает время расслабленных танцев под знаменитый радио-шлягер Just like Heaven - и так же естественно мажор сменяется минорной A Forest, тревожно-медитативной классикой готик-рока.

Плюс выход на бис - такой, что при определённом раскладе, в принципе, сошёл бы за полноценное отделение. Мрачная сказка-колыбельная Lullaby; нью-вейвовые The Walk и Why Can’t I Be You; чуть заезженная и всё-таки прекрасная Friday I’m in Love; обязательная The Catterpillar. А напоследок, само собой, Boys Don’t Cry - сигнальный флажок той доисторической эпохи, когда совсем ещё сырой пост-панк только-только оформлялся в независимое самостоятельное явление, предлагая рефлексирующей интеллигенции альтернативу пролетарской агрессии панка. Кто-то обратился к экзистенциальной философии и мистицизму Joy Division, иных привлекла едкая социально-политическая сатира Wire... The Cure же сделали ставку на сильные эмоции, чувственные томления и артистизм.

Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
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С тех пор вокруг Роберта Смита то и дело чередовались соавторы, вспышка гениальности в андеграунде переросла в грандиозный коммерческий успех, но сохранилась суть. Москва увидела представление театра одного немолодого актёра, который - вопреки навязчивой общемировой повестке - не хочет строить из себя ни "лидера мнений", ни борца за чьи-то абстрактные "свободы", ни снобствующего "гуру". Зато всё ещё ярко красит губы, подводит глаза, смешно ерошит причёску, с детской радостью купается в аплодисментах - и драматично заламывает руки, стоит ему услышать какую-нибудь особенно проникновенную мелодию собственного сочинения на собственном концерте. Судя по тысячам радостных улыбок и слезам счастья - в том числе на лицах тех, кто якобы не плачет, - именно это вечером третьего августа было нужно многим из нас.

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