Видео: Metallica сыграла в Москве "Группу крови" Виктора Цоя

Культовая американская группа Metallica выступила с концертом в Москве вечером воскресенья.

На заполненном 80-тысячном стадионе "Лужники" американцы исполнили почти два десятка песен - как проверенные хиты, так и кое-что из последнего альбома Hardwired… to Self-Destruct.

А в качестве сюрприза для российской публики был приготовлен кавер на "Группу крови" - легендарную песню Виктора Цоя и "Кино".

Песню на русском языке при поддержке зала исполнил басист Роб Трухильо, которому помогал гитарист Кирт Хэмметт. В конце выступления на большом экране появилось фото Цоя.

Видео уникального момента на YouTube выложили посетители концерта.

Напомним, Metallica завела традицию играть на своих концертах за границей какой-нибудь трек местной группы. В рамках этого же тура американцы представили в Берлине свою версию Engel группы Rammstein. Которая, напомним, совсем скоро тоже выступит в России.

Ранее мы писали о том, что историю Metallica изложат в формате детской книжки.