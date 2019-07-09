Видео: музыканты Metallica сыграли песню Rammstein

Культовая американская группа Metallica отметилась необычным кавером, исполнив песню Engel другой легенды тяжёлой сцены - немцев Rammstein.

Выступая 6 июня на "Олимпиаштадионе" в Берлине, музыканты Metallica сделали немецким поклонникам сюрприз: гитарист Кирт Хэмметт и басист Роб Трухильо сыграли второй трек из альбома Senshucht 1997 года.

Роб также взял на себя функции вокалиста- не без труда имитируя рёв Тилля Линдеманна, он спел несколько строчек на немецком языке.

Один из фанатов выложил видео уникального выступления на YouTube.

Напомним, и Metallica, и Rammstein в скором времени посетят с концертами в России.

Американцы выступят в Москве в "Лужниках" 21 июля.

Rammstein сыграют там же 29 июля, а 2 августа представят своё шоу в Питере на стадионе "Санкт-Петербург".

Наша рецензия на последний альбом Metallica - здесь.



Обзор свежевышедшего альбома Rammstein - здесь.