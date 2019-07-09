Новости

Российские артисты прокомментировали выходку грузинского ведущего 16:56
Фильм про Джокера с Фениксом не будет иметь отношения к комиксам DC 16:47
"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса 15:52
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 15:30
Темнокожий комик-культурист предложил себя на роль отца русалочки 14:41

Видео: музыканты Metallica сыграли песню Rammstein

Рок
    09.07.2019, 16:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Культовая американская группа Metallica отметилась необычным кавером, исполнив песню Engel другой легенды тяжёлой сцены - немцев Rammstein.

Выступая 6 июня на "Олимпиаштадионе" в Берлине, музыканты Metallica сделали немецким поклонникам сюрприз: гитарист Кирт Хэмметт и басист Роб Трухильо сыграли второй трек из альбома Senshucht 1997 года.

Роб также взял на себя функции вокалиста-  не без труда имитируя рёв Тилля Линдеманна, он спел несколько строчек на немецком языке.

Один из фанатов выложил видео уникального выступления на YouTube.

 

Напомним, и Metallica, и Rammstein в скором времени посетят с концертами в России.

Американцы выступят в Москве в "Лужниках" 21 июля.

Rammstein сыграют там же 29 июля, а 2 августа представят своё шоу в Питере на стадионе "Санкт-Петербург".

Наша рецензия на последний альбом Metallica - здесь.

Обзор свежевышедшего альбома Rammstein - здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 13:45
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 13:36
Сталлоне снимет "Неудержимых 4" 13:02
Константин Райкин выразил обеспокоенность общим уровнем культуры 12:11
⧣ США
Фото: youtube.com/ Lazy Square
"Так бы снял Звягинцев": появилась необычная пародия на "Симпсонов" 08.07.2019
Названа дата начала съемок третьего сезона "Американских богов" 08.07.2019
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 07.07.2019
⧣ видео
Фото: Иван Бурняшев/ Reuters/ Vostock
Стинг отменил концерт из-за болезни 11:59
Видео: Лолита поделилась впечатлениями от посещения ДНР и ЛНР 11:33
Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский 08.07.2019
⧣ музыка
Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
Юрий Лоза прокомментировал хамскую выходку журналиста "Рустави 2" 11:02
Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 08.07.2019
Группа "Ласковый май" в знак протеста никогда не поедет в Грузию 08.07.2019