Россию в очередной раз посетит икона экстремального панк-рока - шотландская группа The Exploited, авторы знаменитой формулы Punk's not dead и изобретатели "ирокезов".

В последнее время у них сложилась приятная традиция: приезжать в нашу страну каждый год (московский концерт, который пройдет 2 марта в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, будет уже четвертым подряд). Лидер дикого панк-коллектива любезно согласился пообщаться с корреспондентом "РГ" и рассказать, что связывает The Exploited с Россией. Также он пояснил, как обстоят дела с новым альбомом, который фанаты ждут уже 16 лет, прокомментировал свои отношения с лидером Dead Kennedys Джелло Бьяфрой, высказался об актуальных политических событиях и раскрыл секрет своего стремительного похудения.

Что заставляет The Exploited приезжать в Россию каждый год?

Уотти Бьюкенен: 40 лет назад, когда мы начинали, я и подумать не мог, что мы будем ездить по миру и бывать в таких местах, как Россия, и это просто невероятно! Мы были в России, по-моему, около семи раз (на самом деле - не менее восьми - прим. "РГ"), и это было великолепно, совершенно искренне говорю. Мы обожаем тут выступать. Каждый раз я знакомился с массой классных людей в России, так что я очень люблю здесь бывать. Плюс люди здесь сумасшедшие - в хорошем смысле.

Вы побывали во многих российских городах. Наверняка хватало веселых и курьезных историй. Поделитесь?

Уотти Бьюкенен: Некоторое время назад мы общались с российским MTV, а так как я шотландец, а не англичанин, мой акцент довольно трудно разобрать, особенно из-за моей манеры говорить очень быстро. И вот они взяли переводчицу, а она вообще не могла меня понять. И в результате им пришлось найти переводчика, понимающего шотландцев. Что, по-моему, довольно забавно.

Еще такое было: мы остановились в реально пафосной гостинице, и наш басист, который уже умер, отправился в бар за выпивкой. Он не разобрался с местной валютой, вручив бармену что-то около ста фунтов, а тот просто молча их взял. И это было дико смешно, потому что это были последние его деньги.

Кстати, вам ставили песни всяких российских рок- и панк-групп. Кого-нибудь запомнили? Может, про кого нового ещё узнали? Что-нибудь вообще можете сказать о русском панке?

Уотти Бьюкенен: Да, кое-кого знаю, хотя всех сейчас не вспомню. Вот мы играли с парнями, которые, на мой взгляд, хороши - FPG. Довольно давно это было. Мне тогда понравились их энергичность и страсть. И то, с какой самоотдачей они пели по-русски. Вдобавок, опять же, они отличные ребята. "Пурген" - реально старая российская команда, которую я уважаю. Есть ещё белорусская группа Destroyers, которую я недавно услышал - и она просто отличная.

Благодаря вашим концертам мы знаем, что панк действительно всё ещё не мёртв. Есть ли, по-вашему, другие соразмерные тому подтверждения? Какие современные панк-группы можно не считать отстоем?

Уотти Бьюкенен: Ну, для меня панк - это стиль жизни и одновременно - очень злобная музыка. Она не должна быть приятной или кому-то удобной, ведь это музыка для рабочего класса, для людей, притесняемых властями, занятыми только своими проблемами.

Панк не умрёт до тех пор, пока существуют несправедливость и нищета. Кто-то думал, что панк - это просто мода, но мы уже 40 лет доказываем, что это не так.

Сейчас есть немного действительно крутых панк-групп. Например, американцы The Casualties - отличные вообще. Шотландцы The Happy Spastics тоже хороши. И англичане: Certified, The Varukers и Sick on The Bus.

Что думаете насчёт Brexit, который происходит - или не происходит? - сейчас, а также о вероятности нового референдума в Шотландии?

Уотти Бьюкенен: Brexit - это полнейший отстой! Если мы уйдем из Европы, это будет совершенный кошмар. Шотландия хочет остаться в Европе, но мы - часть Соединенного Королевства, остальные части которого хотят уйти. И их желание основано на чертовой лжи и страхе. Для того, чтобы подробно разъяснить это, мне понадобится неделя. Но если в двух словах, это - какая-то чертова шутка. К чертям правительство тори, они - полные уроды! Реально - лживые ублюдки, которым начхать на рабочий класс! (Уотти выразился несколько экспрессивнее - прим. "РГ"). Они заботятся только о богатых!

А что насчёт Дональда Трампа? Экс-лидер Dead Kennedys, американский левак Джелло Бьяфра, например, считает себя ненавистником Трампа номер один. А вот Джонни Лайдон однажды выразил ему симпатию, назвав "политическим секс пистолом". По поводу вашего отношения к США всё понятно ещё с альбома Troops of Tomorrow. С Трампом ничего не поменялось?

Уотти Бьюкенен: Он - абсолютный лжец и расист! Он - патологический лжец! Трудно поверить, что у него есть доступ к ядерным бомбам - и это пугает! И ещё более невероятно то, что множество американцев верят его лжи.

Кстати, о Бьяфре. Все знают о том, что у вас непростые отношения. Вы всё ещё друг друга ненавидите?

Уотти Бьюкенен: Аргх! (Злобно рычит - прим. "РГ"). Да! Он - урод! Совершенно лживая дрянь! (Здесь при переводе тоже пришлось снизить уровень экспрессивности из соображений цензуры - прим. "РГ").

Последний на данный момент альбом The Exploited вышел в 2003 году. Когда-то вы, кажется, говорили о том, что новый релиз состоится в "десятых" годах. На дворе уже 2019-й. Стоит ли ждать?

Уотти Бьюкенен: У нас уже есть куча готовых хороших песен, только мне нужно написать для них слова. Но прямо сейчас идти в студию записываться мы не готовы.

Мы понимаем, что довольно затянули со всем этим. Надеюсь, как только к нам опять присоединится новый гитарист - после этого российского тура - мы вернемся к репетициям и начнем работать над новыми вещами.

Уотти, фанаты беспокоятся о вашем здоровье. Как оно сейчас? И как вам удалось в столь краткие сроки привести себя в такую классную форму?

Уотти Бьюкенен: Последние пять лет были тяжёлыми: за это время я шесть раз был близок к смерти, пережил пять сердечных приступов, четырежды мне делали коронарное шунтирование, помимо этого - шунтирование желудка, две операции по удалению грыжи, я почти умер на сцене. У меня был лишний вес из-за болезней, но после желудочного шунтирования я купил велотренажер и начал набирать на нём около десяти миль в день. Я хожу играть в футбол трижды в неделю. Это всё круто изменило мою жизнь, и я всё ещё в состоянии выступать, хотя я опасался, что группе уже конец.

На нашем последнем выступлении в России - на "Доброфесте" в июле 2018-го - я думал, что у меня начался ещё один сердечный приступ на сцене. Но это был не приступ. Просто моё сердце уже в таком состоянии, что оно перестало справляться с током крови, так что я чувствовал себя при смерти. Поэтому четыре месяца назад я обзавелся кардиостимулятором и сменил свою диету. Стал иначе питаться и прекратил выпивать по бутылке водки каждые два вечера.

Было очень тяжёлым трудом вернуть себе здоровье. Хотя кое-какие проблемы остаются. Но я рассматриваю каждый новый день как подарок и совершенно не жалею. Я просто налаживаю свою жизнь. И я - точно так же, как и панк - всё ещё не умер.

Пара слов для российских фанатов в преддверии нового концерта.

Уотти Бьюкенен: Нам реально не терпится вернуться в Россию! На следующей неделе будет по-настоящему круто! Увидимся там! Панк не умер! 40 лет The Exploited: реальный панк - для реальных людей!