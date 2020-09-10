Госдеп США аннулировал более тысячи виз китайских студентов и ученых

Вашингтон аннулировал визы гражданам КНР, связанным с Народно-освободительной армией Китая. Соединенные Штаты покинут более тысячи человек, в основном ученых и студентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский госдеп. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в США ждут тех, кто "не продвигает идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства".

Напомним, в мае этого года глава Белого дома Дональд Трамп ограничил въезд в страну аспирантов и ученых из КНР. По мнению Вашингтона, они приезжают с целью кражи технологий и интеллектуальной собственности, что представляет угрозу американским национальным интересам.