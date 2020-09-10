Харитонов оказался тяжелее Уильямса на 14 килограмм

Под российским спортсменом весы показали 127 килограмм, а его оппонент весит 113 килограмм.
Уильямсу 47 лет, но многим любителям бокса он запомнился благодаря победе над Майком Тайсоном 1 июля 2004 года. Тогда Железный Майк был нокаутирован малоизвестным Уильямсом в четвертом раунде. Всего на его счету 54 победы и 28 поражений.
Для 40-летнего Харитонова нынешний бой станет дебютом в профессиональном боксе, однако он верит в свою победу.
"Благодаря пандемии удалось сосредоточиться на подготовке, и хочется показать, что я наработал. Говорил ли я, что порву Уильямса? Да, и готов повторить это. Однозначно, он серьезный боец, побеждал Майка Тайсона, дрался с Маскаевым, с Кличко. Но завтра все прелюдии закончатся, я выйду побеждать, и настроен выиграть нокаутом", - цитирует Харитонова Sport 24.
Харитонов отметил, что уходить из ММА не собирается.