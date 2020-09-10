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10.09.2020 16:34
Рубрика: Спорт

Харитонов оказался тяжелее Уильямса на 14 килограмм

Текст: Максим Домчев
Российский боец ММА Сергей Харитонов оказался тяжелее британца Дэнни Уильямса на 14 килограмм накануне поединка по правилам бокса, который пройдет 11 сентября на баскетбольной арене "Химки".
Фото: AP Photo/Gregory Payan Фото: AP Photo/Gregory Payan
Фото: AP Photo/Gregory Payan

Под российским спортсменом весы показали 127 килограмм, а его оппонент весит 113 килограмм.

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Уильямсу 47 лет, но многим любителям бокса он запомнился благодаря победе над Майком Тайсоном 1 июля 2004 года. Тогда Железный Майк был нокаутирован малоизвестным Уильямсом в четвертом раунде. Всего на его счету 54 победы и 28 поражений.

Для 40-летнего Харитонова нынешний бой станет дебютом в профессиональном боксе, однако он верит в свою победу.

"Благодаря пандемии удалось сосредоточиться на подготовке, и хочется показать, что я наработал. Говорил ли я, что порву Уильямса? Да, и готов повторить это. Однозначно, он серьезный боец, побеждал Майка Тайсона, дрался с Маскаевым, с Кличко. Но завтра все прелюдии закончатся, я выйду побеждать, и настроен выиграть нокаутом", - цитирует Харитонова Sport 24.

Харитонов отметил, что уходить из ММА не собирается.

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