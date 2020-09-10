Харитонов оказался тяжелее Уильямса на 14 килограмм

Российский боец ММА Сергей Харитонов оказался тяжелее британца Дэнни Уильямса на 14 килограмм накануне поединка по правилам бокса, который пройдет 11 сентября на баскетбольной арене "Химки".

Под российским спортсменом весы показали 127 килограмм, а его оппонент весит 113 килограмм.

Уильямсу 47 лет, но многим любителям бокса он запомнился благодаря победе над Майком Тайсоном 1 июля 2004 года. Тогда Железный Майк был нокаутирован малоизвестным Уильямсом в четвертом раунде. Всего на его счету 54 победы и 28 поражений.

Для 40-летнего Харитонова нынешний бой станет дебютом в профессиональном боксе, однако он верит в свою победу.

"Благодаря пандемии удалось сосредоточиться на подготовке, и хочется показать, что я наработал. Говорил ли я, что порву Уильямса? Да, и готов повторить это. Однозначно, он серьезный боец, побеждал Майка Тайсона, дрался с Маскаевым, с Кличко. Но завтра все прелюдии закончатся, я выйду побеждать, и настроен выиграть нокаутом", - цитирует Харитонова Sport 24.

Харитонов отметил, что уходить из ММА не собирается.