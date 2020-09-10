Huawei представила новые умные часы, ноутбуки и наушники. Все подробности и цены

Компания Huawei в ходе своей презентации, на которой была анонсирована операционная система HarmonyOS 2.0, также представила умные часы, ноутбуки и беспроводные наушники.

Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro заключены в корпус из титана, работают до двух недель, поддерживают до 200 различных циферблатов и защищены сапфировым стеклом. Они также поддерживают более 100 различных тренировок, включая экстремальные, водные и зимние виды спорта. Шесть тренировок часы могут определять автоматически. Также в них встроены тренировочные курсы для домашних занятий.

Кроме этого, Watch GT 2 Pro следят за качеством сна и частотой пульса (в покое и во время тренировок), отслеживают насыщение крови кислородом и уровень стресса.

Стоимость часов составит 329 еро за спортивную версию и 349 - за классическую.

Умные часы Watch GT 2 Pro. Фото: Huawei

Часы Huawei Watch Fit стоимостью от 129 евро оснащены не круглым, а прямоугольным экраном 1,64 дюйма. Они поддерживают круглосуточное отслеживание пульса, уровня кислорода, качества сна и уровня стресса, а также включают анимированные уроки для различных тренировок.

Всего поддерживается 44 стандартных упражнения и почти сто программ для фитнеса на открытом воздухе. Часы выдерживают давление воды до пяти атмосфер.

Huawei Watch Fit работают без подзарядки до 10 дней и с помощью быстрой беспроводной зарядки могут подзарядиться еще на день за пять минут.

Умные часы Watch Fit. Фото: Huawei

Новый ноутбук Huawei MateBook X оснащается процессором Intel Core 10 поколения, безрамочным сенсорным дисплеем с поддержкой разрешения 3К (3000x2000 пикселей) и диагональю 13 дюймов и поддерживает взаимосвязь со смартфоном: на экран лаптопа можно выводить содержимое экрана смартфона, коснувшись NFC-метки на корпусе. Функция "Мультискрин" позволяет открывать и редактировать файлы в памяти смартфона, также поддерживаются звонки через смартфон и использование смартфона в качестве точки доступа.

Huawei MateBook X также имеет 16 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD и поддерживает Wi-Fi 6 - стандарт, который передает данные примерно в три раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Время автономной работы составляет около 9 часов, зарядка мощностью 65 Вт снабжается кабелем USB-C. Клавиатура оснащена подсветкой, а тачпад стал шире по сравнению с предыдущим поколением, утверждают в Huawei. Также ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца и убираемой клавиатурой.

Стоимость ноутбука составит 1599 евро за версию с процессором i5 и 1799 - за версию с i7. Вес новинки составляет около килограмма.

Ноутбук MateBook X. Фото: Huawei

Ноутбук MateBook 14 оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2K, поддерживает "Мультискрин" и построен на процессоре AMD Ryzen 4000 H. Стоимость базовой версии (R5 4600H, 8/256 Гб) составит 849 евро, продвинутая (R5 4600H, 16/512 Гб) - 494 949 евро, старшей (R4 4800H, 16/512 Гб, тачскрин) - 1049 евро.

Ноутбук MateBook 14. Фото: Huawei

Беспроводные наушники-затычки Huawei FreeBuds Pro оснащены интеллектуальной системой шумоподавления, которая поддерживает несколько режимов - от слабого до сильного - и включает их автоматически. С включенным шумодавом наушники работают 4,5 часа, без него - до 7 часов. Наушники совместимы с Android, iOS и Windows и поддерживают режимы, в которых пользователь слышит окружающие шумы и человеческую речь. Стоимость Huawei FreeBuds Pro составит 199 евро.

Наушники FreeBuds Pro. Фото: Huawei.

Более дешевые Huawei FreeLace Pro стоимостью 119 евро также поддерживают шумоподавление, нейтрализуя внешние звуки громкостью до 40 дБ. Благодаря технологии HiPair они легко подключаются к источникам звука, заряжать их можно с помощью порта USB. Пяти минут зарядки хватает для пяти часов работы.