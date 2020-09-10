Huawei представила новые умные часы, ноутбуки и наушники. Все подробности и цены

Компания Huawei в ходе своей презентации, на которой была анонсирована операционная система HarmonyOS 2.0, также представила умные часы, ноутбуки и беспроводные наушники.
Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro заключены в корпус из титана, работают до двух недель, поддерживают до 200 различных циферблатов и защищены сапфировым стеклом. Они также поддерживают более 100 различных тренировок, включая экстремальные, водные и зимние виды спорта. Шесть тренировок часы могут определять автоматически. Также в них встроены тренировочные курсы для домашних занятий.
Кроме этого, Watch GT 2 Pro следят за качеством сна и частотой пульса (в покое и во время тренировок), отслеживают насыщение крови кислородом и уровень стресса.
Стоимость часов составит 329 еро за спортивную версию и 349 - за классическую.
Часы Huawei Watch Fit стоимостью от 129 евро оснащены не круглым, а прямоугольным экраном 1,64 дюйма. Они поддерживают круглосуточное отслеживание пульса, уровня кислорода, качества сна и уровня стресса, а также включают анимированные уроки для различных тренировок.
Всего поддерживается 44 стандартных упражнения и почти сто программ для фитнеса на открытом воздухе. Часы выдерживают давление воды до пяти атмосфер.
Huawei Watch Fit работают без подзарядки до 10 дней и с помощью быстрой беспроводной зарядки могут подзарядиться еще на день за пять минут.
Новый ноутбук Huawei MateBook X оснащается процессором Intel Core 10 поколения, безрамочным сенсорным дисплеем с поддержкой разрешения 3К (3000x2000 пикселей) и диагональю 13 дюймов и поддерживает взаимосвязь со смартфоном: на экран лаптопа можно выводить содержимое экрана смартфона, коснувшись NFC-метки на корпусе. Функция "Мультискрин" позволяет открывать и редактировать файлы в памяти смартфона, также поддерживаются звонки через смартфон и использование смартфона в качестве точки доступа.
Huawei MateBook X также имеет 16 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD и поддерживает Wi-Fi 6 - стандарт, который передает данные примерно в три раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Время автономной работы составляет около 9 часов, зарядка мощностью 65 Вт снабжается кабелем USB-C. Клавиатура оснащена подсветкой, а тачпад стал шире по сравнению с предыдущим поколением, утверждают в Huawei. Также ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца и убираемой клавиатурой.
Стоимость ноутбука составит 1599 евро за версию с процессором i5 и 1799 - за версию с i7. Вес новинки составляет около килограмма.
Ноутбук MateBook 14 оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2K, поддерживает "Мультискрин" и построен на процессоре AMD Ryzen 4000 H. Стоимость базовой версии (R5 4600H, 8/256 Гб) составит 849 евро, продвинутая (R5 4600H, 16/512 Гб) - 494 949 евро, старшей (R4 4800H, 16/512 Гб, тачскрин) - 1049 евро.
Беспроводные наушники-затычки Huawei FreeBuds Pro оснащены интеллектуальной системой шумоподавления, которая поддерживает несколько режимов - от слабого до сильного - и включает их автоматически. С включенным шумодавом наушники работают 4,5 часа, без него - до 7 часов. Наушники совместимы с Android, iOS и Windows и поддерживают режимы, в которых пользователь слышит окружающие шумы и человеческую речь. Стоимость Huawei FreeBuds Pro составит 199 евро.
Более дешевые Huawei FreeLace Pro стоимостью 119 евро также поддерживают шумоподавление, нейтрализуя внешние звуки громкостью до 40 дБ. Благодаря технологии HiPair они легко подключаются к источникам звука, заряжать их можно с помощью порта USB. Пяти минут зарядки хватает для пяти часов работы.