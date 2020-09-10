Новости

Сирия отразила ракетную атаку Израиля в провинции Алеппо 02:53
Россия планирует научить танзанийцев русскому языку 02:32
Сильный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка 02:10
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы 01:50
Орбиту МКС скорректировали на 800 метров перед запуском "Союза" 01:30
Emirates возобновит рейсы из Дубая в Москву 01:20
Бразильский штат Баия станет дистрибьютором российской вакцины от COVID-19 00:43
"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса" 00:25
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19 00:11
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 10.09.2020
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 10.09.2020
На Петербург обрушился шторм 10.09.2020
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10.09.2020
Россия откроет границу с Южной Осетией 10.09.2020
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 10.09.2020
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 10.09.2020
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 10.09.2020
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 10.09.2020
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 10.09.2020
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 10.09.2020
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 10.09.2020
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 10.09.2020
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 10.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 23:19
Рубрика: Спорт

Подберется к высоте

Илья Иванюк знает, как подготовиться к Токио
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк выиграл чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске с результатом 2,24 метра.
В Челябинске Илье Иванюку не хватило здоровой конкуренции, хорошей спортивной злости по отношению к соперникам. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС В Челябинске Илье Иванюку не хватило здоровой конкуренции, хорошей спортивной злости по отношению к соперникам. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
В Челябинске Илье Иванюку не хватило здоровой конкуренции, хорошей спортивной злости по отношению к соперникам. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

К сожалению, в секторе не получилось борьбы между Иванюком и вице-чемпионом мира Михаилом Акименко. Он досрочно завершил соревнования, во время неудачной попытки повредив переднюю поверхность бедра.

Фото: РИА Новости
Александр Меньков: Просто чудо, что я выступил в финале и выиграл

О том, как важна здоровая конкуренция, Илья Иванюк рассказал корреспонденту "РГ".

Илья, в конце августа вы взяли высоту 2,30 м. Почему сейчас не получилось хотя бы повторить тот результат?

Илья Иванюк: Я рассчитывал, что будет заруба между мной, Михаилом Акименко, Никитой Анищенковым и Даниилом Цыплаковым. Думал, что мы все друг друга затащим на какие-то высокие результаты. Потому что одному это делать сложно. Кубок России в Брянске не считается, потому что там для меня звезды сошлись: хорошая форма, новое покрытие на стадионе, поддержка тренера и родственников на трибунах. Нельзя было плохо выступить. В Челябинске же я чувствовал, что придется много сил прилагать. А их надо где-то черпать, например испытывая хорошую спортивную злость к соперникам. Увы, не у всех все получилось. Но спасибо Александру Асанову, что смог меня затащить на 2,28 м. Если бы он взял эту высоту, настрой был бы другой. Первые две попытки у меня были хорошие, но я же прыгал сразу после него, поэтому в конце подрасслабился. Могу себя за это поругать. С другой стороны, 2,24 м - тот результат, который я наработал.

Поедете на командный чемпионат в Сочи?

Илья Иванюк: Наверное, буду отдыхать. Тренировки возобновлю 25-27 сентября. А пока закончу сезон на хорошей ноте. Все соревнования, в которых участвовал, я выиграл. Результат достойный тоже есть.

Но лучший результат сезона в мире - 2,33 м - принадлежит белорусу Максиму Недосекову...

Фото: РИА Новости
Шубенков: Я до конца надеюсь попасть на международные старты

Илья Иванюк: В Брянске после 2,30 я поставил высоту 2,34, как раз чтобы превзойти его результат, показанный в Минске. Но, видимо, не был еще готов. Нужно больше соревновательной практики. Чтобы прыгать 2,30 и выше, нужна сверхмотивация, чтобы огонь горел, чтобы конкуренция была хорошая. Слежу за зарубежными стартами. В Остраве Недосеков тоже взял 2,24 со второй попытки, а дальше отказался прыгать. Максим поедет еще на один турнир, а 17 сентября пройдет этап Бриллиантовой лиги в Риме. Хотел бы там поучаствовать. Там соберутся все сильнейшие атлеты. Интересно с ними посоперничать, посмотреть, кто на что готов. Это положительно бы сказалось на подготовке к следующему году. Насколько я знаю, Олимпиада в 2021 году состоится, несмотря ни на что. Но ничего. Постараемся хорошо поработать зимой, чтобы этого багажа хватило и до летнего сезона, как это было в 2019 году, когда на ЧМ в Дохе я взял "бронзу" с личным рекордом - 2,35 м.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Александр Метревели: Медведев просто обязан побеждать
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге