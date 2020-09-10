Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк выиграл чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске с результатом 2,24 метра.

К сожалению, в секторе не получилось борьбы между Иванюком и вице-чемпионом мира Михаилом Акименко. Он досрочно завершил соревнования, во время неудачной попытки повредив переднюю поверхность бедра.

О том, как важна здоровая конкуренция, Илья Иванюк рассказал корреспонденту "РГ".

Илья, в конце августа вы взяли высоту 2,30 м. Почему сейчас не получилось хотя бы повторить тот результат?

Илья Иванюк: Я рассчитывал, что будет заруба между мной, Михаилом Акименко, Никитой Анищенковым и Даниилом Цыплаковым. Думал, что мы все друг друга затащим на какие-то высокие результаты. Потому что одному это делать сложно. Кубок России в Брянске не считается, потому что там для меня звезды сошлись: хорошая форма, новое покрытие на стадионе, поддержка тренера и родственников на трибунах. Нельзя было плохо выступить. В Челябинске же я чувствовал, что придется много сил прилагать. А их надо где-то черпать, например испытывая хорошую спортивную злость к соперникам. Увы, не у всех все получилось. Но спасибо Александру Асанову, что смог меня затащить на 2,28 м. Если бы он взял эту высоту, настрой был бы другой. Первые две попытки у меня были хорошие, но я же прыгал сразу после него, поэтому в конце подрасслабился. Могу себя за это поругать. С другой стороны, 2,24 м - тот результат, который я наработал.

Поедете на командный чемпионат в Сочи?

Илья Иванюк: Наверное, буду отдыхать. Тренировки возобновлю 25-27 сентября. А пока закончу сезон на хорошей ноте. Все соревнования, в которых участвовал, я выиграл. Результат достойный тоже есть.

Но лучший результат сезона в мире - 2,33 м - принадлежит белорусу Максиму Недосекову...

Илья Иванюк: В Брянске после 2,30 я поставил высоту 2,34, как раз чтобы превзойти его результат, показанный в Минске. Но, видимо, не был еще готов. Нужно больше соревновательной практики. Чтобы прыгать 2,30 и выше, нужна сверхмотивация, чтобы огонь горел, чтобы конкуренция была хорошая. Слежу за зарубежными стартами. В Остраве Недосеков тоже взял 2,24 со второй попытки, а дальше отказался прыгать. Максим поедет еще на один турнир, а 17 сентября пройдет этап Бриллиантовой лиги в Риме. Хотел бы там поучаствовать. Там соберутся все сильнейшие атлеты. Интересно с ними посоперничать, посмотреть, кто на что готов. Это положительно бы сказалось на подготовке к следующему году. Насколько я знаю, Олимпиада в 2021 году состоится, несмотря ни на что. Но ничего. Постараемся хорошо поработать зимой, чтобы этого багажа хватило и до летнего сезона, как это было в 2019 году, когда на ЧМ в Дохе я взял "бронзу" с личным рекордом - 2,35 м.