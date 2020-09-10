Юрлицам упростят процедуру регистрации

Согласно документу, предприниматели смогут при регистрации бизнеса автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса.

Сейчас это сделать может сам учредитель (будущий предприниматель), курьер с нотариально заверенной доверенностью или за отдельную плату нотариус. Минэкономразвития предлагает обязать нотариуса предоставлять необходимые документы в ФНС сразу при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении, не позднее окончания рабочего дня.

Это позволит сократить временные и финансовые затраты начинающих предпринимателей, отметил Решетников. По подсчетам министерства, экономия составит в каждом случае минимум два раза.

Законопроект разработан в соответствии с Планом мероприятий "Трансформация делового климата" и планом законопроектной деятельности Правительства.