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10.09.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Рыбе нашли где лучше

Продавать излишки улова разрешат только рыбакам-любителям в Мурманской области
Текст: Татьяна Карабут
Для борьбы с незаконным оборотом красной икры физлицам запретят возить на борту самолета больше 25 кг, а продавать улов рыбакам-любителям разрешат только в Мурманской области. Таковы решения правкомиссии по рыбохозяйственному комплексу, заседание которой прошло накануне.

Область для эксперимента

С инициативой разрешить продажи излишек улова рыбакам-любителям изначально выступали четыре региона - Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Томская области. Это дает возможность реализации рыбаками-любителями рыбы по аналогии с гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством на рынках или ярмарках.

"Возможна будет реализация уловов в размере не более трех суточных норм и только в установленных местах. Отдельных квот на это устанавливаться не будет. Соответственно это не скажется на квотах промышленных предприятий. При этом граждане, участвующие в этой программе, должны будут иметь рыболовный билет и отчитываться о своем улове. Для рыбаков, которые не собираются реализовывать улов, никаких рыболовных билетов не потребуется", - пояснил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Однако ФСБ, Роспотребнадзор и Россельхознадзор увидели риски в случае реализации этой идеи: обеспечить безопасность такой продукции будет сложно, а легализовать незаконную продукцию легко. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, необходимо проработать вопрос обеспечения ветконтроля и подтверждения законности реализуемого улова. Поэтому пока решено провести пилотный проект только в одном регионе.

"Наиболее готовыми оказались коллеги из Мурманской области, где рыбаки, проживающие в прибрежных поселках, ждут такую законодательную инициативу", - сказала Абрамченко.

Не более 10 кг в руки

Участники правкомиссии также предложили установить ограничения на объемы авиаперевозок красной икры физлицами без документов - не более 10 кг, сообщила вице-премьер.

Сейчас никаких ограничений на провоз икры в личном багаже авиапассажиров не существует. Что позволяет провозить партии икры от 25 кг для дальнейшей перепродажи. По оценкам Россельхознадзора, объем транспортировки икры авиасообщением достигает 2 тыс. тонн в год.

"Граждане, которые живут на Дальнем Востоке и просто везут икру как гостинец родственникам в центральную часть России, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести", - сказала вице-премьер.

"Вакханалия с авиаперевозками красной икры позволяет финансово подкармливать браконьеров, и с этим необходимо бороться", - согласен президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, сверхнормативный объем икры должен сопровождаться ветеринарными документами и чеком о приобретении икры.

Между тем

Что и где будут продавать в Мурманске

В Баренцевом море правилами рыболовства для рыбаков-любителей установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 кг (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 кг мойвы и сайки. Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимается в среднем около тысячи местных жителей таких населенных пунктов, как Териберка, Ура-Губа, Лиинахамари, Печенга, Островной, Александровск, Мурманск. Суммарный улов в год при этом не превышает тысячи тонн различных разрешенных к добыче видов водных биоресурсов.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, региональное правительство определит ряд мест, где рыбаки-любители смогут продавать улов. Кроме того, будет организован необходимый ветеринарный контроль. Рыбаки, которые занимаются промыслом и не имеют другого места работы, смогут получить статус самозанятых. Областные власти отмечают, что благодаря этому на прилавках магазинов, рынков, в кафе и различных заведениях общепита региона появится больше качественной, свежей, проверенной соответствующими службами рыбопродукции, которая востребована как среди местных жителей, так и среди туристов, приезжающих на Кольский полуостров.

Подготовил Алексей Михайлов

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