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10.09.2020 13:18
Рубрика: Власть

Кабмин создает единое "окно" для внешней торговли

Текст: Татьяна Замахина
В России будет создана информационная система "одного окна" в сфере внешней торговли. Благодаря новшествам, экспортеры и импортеры смогут избавиться от лишней бюрократической нагрузки, пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Правительство рассмотрело законопроект, который направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Система, как сообщил Мишустин, призвана облегчить взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, включая и контролирующие организации. По его словам, новый механизм "даст бизнесу удобный доступ к государственным услугам, снизит издержки за счет сокращения бумажного документооборота".

Премьер-министр добавил, что подать заявку на получение услуги можно будет дистанционно в круглосуточном режиме. При этом подключение к информационной системе и обслуживание будет бесплатным. Оператором станет Российский экспортный центр, который "возьмет на себя взаимодействие с органами государственной власти от имени и в интересах бизнеса, будет вести всю работу по оформлению разрешительных документов в различных инстанциях".

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