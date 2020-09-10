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10.09.2020 18:41
Рубрика: Спорт

Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача

Текст: Анна Козина

Самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион, победитель двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Евгений Кафельников специально для "РГ" оценил шансы Даниила Медведева выйти в финал Открытого чемпионата США.

Фото: AP
За выход в полуфинал US Open поспорят Даниил Медведев и Андрей Рублев

Напомним, что в четвертьфинале Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Его следующим соперником станет третья ракетка мира австриец Доминик Тим, которого также, как и россиянина, считают фаворитом на US Open-2020.

Евгений, что скажете о первом российском четвертьфинале в Нью-Йорке?

Евгений Кафельников: Могу сказать, что матч был равный, особенно первый сет. Выиграй Андрей эту партию на тай-брейке, и я, честно говоря, не рискнул бы предсказать дальнейший результат. Но Рублев не реализовал три сетбола, и это его психологически подорвало. Андрей в каких-то компонентах уступал сопернику, а в каких-то превосходил. Но Медведев, наверное, за счет класса и опыта взял верх в матче.

То, что они друзья с детства, могло как-то отразиться на состоянии ребят?

Евгений Кафельников: Нет, это никак нельзя брать в расчет. Это же четвертьфинал турнира "Большого шлема". "Ты мой друг, я не могу против тебя хорошо играть", - такого просто не может бить. Оба показывали максимум того, что умеют.

Фото: REUTERS
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Дальше Медведеву будет противостоять Тим. Можно назвать этот полуфинал скрытым финалом?

Евгений Кафельников: Нет. Саша Зверев играет ничуть не хуже, чем эти двое. А может, и лучше. Думаю, Зверев победит Пабло Карреньо-Бусту и выйдет в финал. Что касается Даниила, то в мачте против Тима ему нужно играть еще лучше, чем против Рублева. Перед Медведевым стоит непростая задача.

Можете дать прогноз на исход женского турнира, где тоже известны все полуфиналистки?

Евгений Кафельников: Затрудняюсь. Серена Уильям будет биться с Азаренко, которая сейчас играет на уровне. Второй полуфинал тоже сильный: Осака - Брейди. Так что абсолютно открытая ситуация.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2020

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