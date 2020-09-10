Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, после увольнения долгое время живший на Сейшелах, решил вернуться в местную политику. Первым его шагом стало четырехчасовое интервью, где Богдан раскрыл изнанку президентского офиса и некоторые детали личного характера, связанные с Зеленском, которые, впрочем, назвать сенсационными можно с большой натяжкой.

Так, Богдан заявил, что вокруг президента Украины создается его советниками специфичная атмосфера. "Говорят, например, что президент не понимает, что происходит вокруг него и в государстве" , - утверждал Богдан. По его словам, с реальностью Зеленский встречается только в социальных сетях, которые регулярно читает и сильно расстраивается, увидев критику в свой адрес. "Бытует мнение, и я с ним абсолютно согласен, что Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Вообще. Некому сказать. Мало того, если ты можешь попасть к президенту, то только с радостными новостями, со счастливой улыбкой и довольным взглядом", - пояснил бывший ближайший советник Зеленского. В целом он констатировал полный развал и "бардак" в президентском офисе.

Как шутку многие на Украине восприняли заявление Богдана, что самым влиятельным и близким к президенту человеком сегодня является депутат и ресторатор Николай Тищенко. Дело в том, что своими выступлениями и действиями Тищенко снискал себе репутацию "второго Кличко", а многие и вовсе подозревают у того психологическое расстройство: действительно, взрослый, обеспеченный мужчина, танцующий тверк и выкладывающий эти провокационные телодвижения в социальные сети, вряд ли может считаться серьезным государственным деятелем. Однако Зеленский действительно всеми силами "продвигает" Тищенко, и тот еще весной рассматривался как первый претендент на кресло столичного мэра.

Досталось от Богдана главе СБУ Ивану Баканову, который "не занимается вопросами безопасности, и это плохо кончится". Но главной целью стал нынешний глава офиса Ермак - "мужчина с кошачьими повадками", по словам Богдана. На него Богдан возложил вину за то, что Петр Порошенко так и не был привлечен к ответственности ни по одному делу, и в целом предположил, что Ермак в большей степени служит бывшему президенту, а не нынешнему. Однако конфликт между Богданом и Ермаком известен давно, и экс-глава офиса считает, что именно преемник стоит за недавним поджогом его автомобиля "Тесла".

Главной целью Богдана стал нынешний глава президентского офиса Ермак - "мужчина с кошачьими повадками"

Уже после интервью Богдан завел собственный телеграм-канал и первой записью сообщил, что в "связи с физической угрозой вынужден перейти украино-румынскую границу". Поскольку переход румынской границы прямо отсылает к финалу "Золотого теленка", а Богдан гордится своим чувством юмора, эта запись была воспринята как реклама именного канала, где он продолжит сводить счеты с Зеленским и его офисом.