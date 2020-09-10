Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы

Запланированная на этот четверг совместная инспекция представителей Украины, Донбасса и ОБСЕ не состоится. Как заявили в миноброны Украины, Киев отменил ее из-за новых требований со стороны представителей Донбасса, которые украинская сторона отказалась выполнять.

В ведомстве подчеркнули, что власти Украины согласились на разовую и сугубо техническую проверку в районе населенного пункта Шумы. Инспекцию должен провести представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения.

"Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могли бы произойти инспекции в районе Шумов. Учитывая все это, констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", - заявили в минобороны Украины.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ответственность за срыв инспекции возложили на Киев. "Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры "ДНР", заявив, что их наличие "является факторами, препятствующими проведению инспекции", - отметили в представительстве. Кроме того, украинская сторона не согласилась проверить место, где велись работы по укреплению позиций ВСУ.

"Украинская сторона в очередной раз нашла повод для невыполнения достигнутых договоренностей, продемонстрировав свою неспособность и нежелание следовать букве Минских соглашений", - заявили в представительстве ДНР.

Кроме того, яркие представители украинской "партии войны", призвали солдат ВСУ во время инспекции открыть огонь на поражение по представителям ДНР и российским офицерам из СЦКК.