Китай оптимизирует структуру торговли услугами

В Китайском национальном конференц-центре в Пекине с 4 по 9 сентября состоялась Китайская международная ярмарка торговли услугами-2020. Глобальная торговля услугами сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами, так как эпидемия COVID-19 по-прежнему распространяется по всему миру. На этом фоне Китай продолжает расширять открытость в сфере торговли услугами и принимает меры, поддерживающие высококачественный рост этой сферы. Подобные меры КНР не только делают жизнь народа более разнообразной, но и демонстрируют непоколебимую уверенность и решимость страны в расширении открытости внешнему миру.

"Возможность смотреть высококачественные отечественные и иностранные фильмы и театральные представления недалеко от дома делает повседневную жизнь каждого ярче", - поделилась служащая одного из пекинских банков Чэн Юй. Недавно женщина вместе с друзьями посетила показы нескольких зарубежных фильмов и получила большое удовольствие от просмотра.

Вице-президент китайской кинокомпании Alibaba Pictures Хэ Ми отметил, что с повышением уровня жизни у людей расходы на культуру и развлечения увеличиваются. Продвижение высококачественных зарубежных фильмов и театральных представлений в Китае, с одной стороны, может увеличить предложение на внутреннем рынке культуры и лучше удовлетворить духовные и культурные потребности населения, с другой - способствует развитию рыночной конкуренции и модернизации соответствующих отраслей в стране.

Импорт качественных зарубежных фильмов и театральных представлений - лишь один из видов торговли услугами. В составленном ООН и другими международными организациями "Руководстве по статистике международной торговли услугами" есть 12 основных категорий, среди которых транспортные и логистические услуги, строительные услуги, финансовые услуги, в том числе страхование, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. Также к сфере услуг относят использование интеллектуальной собственности, услуги в сфере культуры и отдыха, техническое обслуживание и ремонт, переработку товаров и прочие деловые и государственные услуги.

"Масштаб импорта и экспорта услуг Китая продолжает расширяться, и уже шесть лет подряд страна сохраняет вторую позицию в мире, что укрепляет ее статус крупной торгующей услугами державы. В 2019 году объем торговли услугами КНР составил 785 миллиардов долларов", - рассказал директор департамента торговли услугами Научно-исследовательского института международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции Китая Ли Цзюнь. По его словам, из-за вспышки эпидемии коронавируса ограничивается трансграничное перемещение людей, что наносит огромный удар по импорту и экспорту туристических услуг во всем мире.

Объем импорта и экспорта услуг Китая уже шесть лет подряд сохраняет вторую позицию в мире

Согласно данным Министерства коммерции Китая, объем импорта и экспорта туристических услуг КНР в первом полугодии этого года составил 82 миллиарда долларов, снизившись на 42,9 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Падение этого показателя стало основным фактором, приведшим к сокращению торговли услугами в Китае в первом полугодии. Без учета туристических услуг импорт и экспорт китайских услуг увеличились на 2,1 процента.

"Стремительное развитие торговли услугами еще лучше отвечает стремлению людей к лучшей жизни", - подчеркнул Ли Цзюнь. По его словам, развитие торговли услугами тесно связано с жизнью каждого простого человека. Открытие внешнему миру таких отраслей, как образование, туризм и медицинское обслуживание, может дать людям больше возможностей выбора высококачественных услуг. Торговля производственными услугами, такими как компьютерные телекоммуникации, также способна непрерывно повышать эффективность общественного производства.

"Я даже не ожидала, что мы сможем получать самое современное зарубежное лечение, не выезжая из своей страны", - поделилась пациентка Чжан Юэ из отделения хирургической онкологии больницы "Хэнда" в пилотной зоне международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на острове Хайнань.

С момента своего создания пилотная зона Лэчэн постоянно оптимизирует протоколы диагностики и лечения, а также ускоряет импорт международных инновационных лекарственных препаратов и оборудования, позволяя жителям всей страны пользоваться передовыми международными инновационными медицинскими услугами. Сегодня в пилотной зоне Лэчэн доступно 100 видов новых противоопухолевых препаратов и лекарств от редких заболеваний, а также 11 видов международных инновационных медицинских аппаратов, поступивших в продажу за рубежом меньше года назад.

В экспозиции каждый получил возможность пообщаться с "умным" роботом. Фото: "Жэньминь жибао" / Чэнь Сяогэнь

У входа в Музей науки и техники Китая сервисный робот-измеритель температуры Cruzr компании UBTECH Robotics производит бесконтактное измерение температуры у каждого посетителя. Cruzr также обладает богатыми знаниями в области языка тела и такими мультимодальными сенсорными функциями, как письменный ввод, речь, зрительное восприятие, движение и распознание окружающей среды. Благодаря этому он может полноценно взаимодействовать с людьми.

По словам представителя UBTECH Robotics, Cruzr уже появился за границей и начал активно обслуживать зарубежных клиентов. Робот уже применяется в Бельгии, Южной Корее, Японии, Руанде и других странах, играя важную роль в возобновлении работы больниц, торговых центров, аэропортов, школ и организаций из сферы городского управления.

Растет не только масштаб, но и постоянно оптимизируется структура китайской торговли услугами. В первом полугодии этого года импорт и экспорт наукоемких услуг Китая достиг 142,83 миллиарда долларов, увеличившись на 9,2 процента в годовом выражении. Это составляет 43,7 процента от общего объема импорта и экспорта услуг и увеличились на 9,6 процента в годовом выражении.

Как сообщило Министерство коммерции КНР, во втором полугодии Китай продолжит активно углублять реформы в сфере услуг - в частности, продвигать строительство пилотных зон для инновационного развития торговли услугами и образцовых городов в секторе аутсорсинга услуг, расширять экспортные базы специальных видов услуг и способствовать качественному развитию торговли услугами. Ведомство также намерено углублять и расширять открытость, ускорять составление общегосударственной версии негативного перечня трансграничной торговли услугами. Планируется ускорять инновации и развивать новые сферы торговли услугами, в частности цифровую торговлю и онлайн-выставки. КНР всеми силами стремится к повышению качества и эффективности торговли услугами.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"