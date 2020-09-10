Клипмейкер Oxxxymironа, Хаски и группы "Ленинград" снимет фильм

Кинорежиссеры уходят в сериалы. Клипмейкеры пользуются ситуацией и снимают фильмы, как режиссеры. Сюжет не нов - мы знаем многих клипмейкеров, которые стали снимать отличное кино. Так, объявлено, что начались съемки психологического триллера "Казнь", который станет режиссерским дебютом Ладо Кватания в полнометражном кино. Ладо как раз и известен как один из самых востребованных российских клипмейкеров (Oxxxymiron, Хаски, группа "Ленинград"), а также своими работами в рекламном бизнесе. Многие его работы приняли участие в престижных международных фестивалях - таких, как Каннский кинофестиваль, "Кинотавр", Берлинский музыкальный фестиваль и других.

Новый фильм расскажет о деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто. Но вот в нем появляется новое обстоятельство - выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик и осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.

"Этот фильм - отражение моих личных переживаний и проблем. Не только моих, как мне кажется, но и реальности, в которой мы все существуем", - говорит Ладо Кватания. Главные роли в картине исполнят Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова. Фильм создается при поддержке Фонда Кино и Фонда "Кинопрайм". Продюсерами картины стали Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря. Съемки пройдут в Москве. У картины уже есть хорошие международные дистрибьюторы - чувствуется почерк студии "Hype Film". Международными продажами фильма займется компания Pulsar Content (Франция) в сотрудничестве с XYZ Films (США), которые впервые представят "Казнь" для международных дистрибьюторов в рамках виртуального кинорынка TIFF 2020 в Торонто.

"Ладо уже давно зарекомендовал себя как режиссер-визионер в музыкальной и рекламной индустриях, многие его работы получили признание на самом высоком уровне, в том числе и международном. Безусловно, он является обладателем уникального и очень узнаваемого авторского почерка. Мы невероятно рады выступить продюсерами его дебютного фильма, идея которого много лет жила в стенах нашей студии, и мы очень гордимся возможностью работы с таким потрясающим актерским составом и съемочной группой", - говорит Илья Стюарт, продюсер Hype Film.