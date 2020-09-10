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10.09.2020 23:26
Рубрика: Спорт

Игрокам в помощь

Клубы хотят проводить по пять замен в еврокубках
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
Европейские футбольные клубы рассчитывают внести в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы правило, допускающее пять замен в матчах группового этапа.

Как сообщает BBC, команды считают, что благодаря этому нововведению можно снизить нагрузки на игроков в новом сезоне еврокубков. После пандемии коронавируса почти во всех европейских первенствах разрешено делать по пять замен. Касается это и российской Премьер-лиги. При этом в соревнованиях национальных сборных, к примеру в стартовавшей недавно Лиге наций, по ходу матча можно заменить лишь трех игроков.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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А чуть ранее стало известно, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также вручение наград лучшим футболистам и тренерам пройдут за закрытыми дверями. Мероприятия должны были состояться в начале октября в Афинах, но были перенесены в Ньон.

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