В свиных колбасах и полуфабрикатах обнаружен вирус гепатита Е

Следы гепатита Е обнаружены почти в 13% образцов колбас из свиной печени, которая продается в супермаркетах и мясных лавках Германии. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на данные университетской больницы Тюбингена.

В сотрудничестве с институтом им. Роберта Коха и другими немецкими институтами ученые из Тюбингена протестировали около 130 образцов колбас и полуфабрикатов из свинины, приобретенных в супермаркетах и мясных лавках разных городов Германии. Исследователи обнаружили вирусы гепатита Е более чем в 10% всех образцов свинины, в 5% образцов печени и 13% печеночных колбас. Однако не изучалось, насколько заразен вирус.

По словам ученых, заболеваемость гепатитом Е в Германии "относительно неизменна и очень высокая" в течение последних десяти лет. Переносчики вируса - свиньи. И если гепатиты А, В и С довольно широко распространены практически по всему миру, то гепатит Е до недавнего времени встречался исключительно в тропических широтах. Теперь же медики все чаще обнаруживают гепатит Е у людей, годами не покидавших свою страну.

Возбудитель гепатита Е (HEV) передается через сырое мясо и загрязненную воду. Факторы риска заражения гепатитом Е связаны с неудовлетворительными санитарно-бытовыми условиями, при которых вирус попадает в систему питьевого водоснабжения.

В странах с низкими стандартами гигиены и "ограниченным доступом к базовым услугам в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения" гепатит Е ежегодно фиксируется примерно у 20 млн инфицированных, и от него умирают около 70 000 пациентов.

По клинической картине гепатит Е не отличается от других типов острого вирусного гепатита. Такие симптомы, как жар, усталость и потеря аппетита, обычно появляются максимум через 15 дней после заражения. Специфического лечения, способного повлиять на течение острого гепатита Е, не существует. В редких случаях HEV может закончиться смертью, если у пациента ослаблен иммунитет.

Медики настоятельно рекомендует не забывать о гигиене в обращении с сырой свининой и советуют наиболее подверженным риску группам: беременным, пациентам с ослабленной иммунной системой, лицам, страдающим другими заболеваниями печени, - потреблять свинину только в хорошо прожаренном виде.