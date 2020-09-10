Корабль "Союз" в октябре должен долететь к МКС за рекордно короткое время

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-17" готовится полететь к МКС по двухвитковой схеме: это чуть больше трех часов. Старт планируется на 14 октября.

На борту "Союза МС-17" работать в невесомости отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Согласно данным, размещенным на сайте НАСА, запуск корабля "Союз МС-17" намечается в 8.45 мск, а стыковка с МКС - в 11.50 мск. Таким образом, длительность полета экипажа до станции составит 3 часа 5 минут, - сообщает РИА Новости.

Надо сказать, что когда-то дорога на орбиту занимала у экипажей двое суток. Но последние семь лет пилотируемые "Союзы" добирались до станции около 6 часов. Впервые в истории космонавтики по такой короткой трассе полетел в 2013 году "Союз ТМА-08М", и событие это было, прямо скажем, веховое: только четыре витка вокруг Земли, а не примерно тридцать. Переживаний тогда хватало. Не случайно первый экспресс-полет поручили выполнить экипажу с одним из самых опытных командиров - Павлом Виноградовым. "Безусловно, лететь двое суток тяжелее, чем 5-7 часов", - рассказывал космонавт.

Незадолго до того старта вице-президент РАН, видный российский физиолог, научный руководитель Института медико-биологических проблем РАН академик Анатолий Григорьев рассказал корреспонденту "РГ": "Раньше экипаж на борту корабля имел возможность переодеться, поесть и даже поспать. А на короткой трассе даже к невесомости особо не успеешь привыкнуть. Что мы делаем совместно с Центром подготовки космонавтов? Ребята будут стартовать ночью. Поэтому принято решение для них сутки "перевернуть". Неделю до старта они будут ложиться спать в 9-10 утра, а просыпаться к вечеру. То есть сознательно меняется биологический ритм".

И вот теперь полет к МКС должен сократиться еще вдвое. Двухвитковая схеме полета отработана на грузовых "Прогрессах". В июле "Прогресс МС-15" установил новый рекорд для непилотируемых кораблей - 3 часа 18 минут. Ну, а для "пилотников" рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежит "Союзу МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.

В декабре 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что отправка корабля "Союз" с экипажем по сверхбыстрой схеме произойдет "в ближайший период" и тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".