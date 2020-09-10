Кремль: РФ добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Навальным

Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Алексеем Навальным, но пока не видит ответных шагов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия добивается взаимодействия с Германией, Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет. Это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что РФ пока не получала никакой информации ни от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни от Берлина по данному вопросу. Он отметил, что Москва не знает, какие именно данные германская сторона передала ОЗХО.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле не располагают достоверными сведениями о состоянии здоровья Навального.