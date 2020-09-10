В Восточной конференции Национальной хоккейной лиги состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф до четырех побед. В нем, как и в первом, выиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг", одолевшая "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1.

После безумных 8:2 в пользу "Тампы" в стартовой игре вряд ли стоило ожидать подобного сценария и во второй. Так оно и вышло. Матч получился упорнейшим. Соперники обменялись шайбами в первом периоде, а очередного решающего гола пришлось ждать сорок минут. За девять секунд до конца третьего периода, когда казалось, что овертайм неминуем, победу "молниям" принес Никита Кучеров. Все-таки не просто так в НХЛ россиянина называют Клатчеров от английского слова clutcher, которое переводится как "игрок, проявляющий свои лучшие качества в самый нужный момент". Всего в плей-офф у Кучерова стало 22 очка (6 голов+16 передач). А вообще в розыгрышах Кубка Стэнли Никита набрал 83 (35+48) баллов. По заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ форвард "Тампы" сравнялся с легендарным Павлом Буре и занимает восьмую строчку в списке кубковых снайперов среди россиян. Лидирует в этом зачете Александр Овечкин с 69 шайбами.

По голам в плей-офф НХЛ Кучеров вышел на восьмое место среди россиян

Между тем надо было видеть ликование на скамейке запасных "Тампы" и опустошение в стане "островитян" в момент развязки.

- Я, наверное, потерял сознание, потому что даже не помню свою реакцию, - в шутку признался наставник "молний" Джон Купер. - Вам придется мне напомнить, что я сделал.

- Это поражение, как удар под дых, - не скрывал разочарования главный тренер "Айлендерс" Барри Троц. - Вы видели, как мы играли. Энергия была на месте. Просто не добились результата. Мне очень понравилась наша игра, кроме, пожалуй, последних 30 секунд.

Характерно, что первой звездой матча при этом был признан не Кучеров, а его партнер по команде и соотечественник вратарь Андрей Василевский. И тут ничего удивительного. Если бы не игра голкипера, отразившего 27 из 28 бросков, шайба Кучерова могла и не стать такой судьбоносной. Вообще нужно отметить самоотверженность всей "Тампы". В первом периоде "молниям" пришлось играть в меньшинстве пять минут подряд и еще полторы минуты 3 на 5 во втором. И они выстояли. Более того, к началу второго периода "Тампа" лишилась двух основных нападающих: Алекса Киллорна удалили до конца матча за грубый фол, а лучший бомбардир команды в плей-офф Брейден Пойнт выбыл из-за травмы. Так что большую часть матча "Лайтнинг" играли в три звена.

- Сегодняшний матч еще раз доказал, что наша команда не сдается никогда, какой бы ни была ситуация, - резюмировал защитник "Тампы" Райан Макдона. - В этой команде много игроков, готовых вытаскивать матчи на жилах.