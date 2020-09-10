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10.09.2020 20:20
Рубрика: Спорт

Секундное дело

Кучеров принес победу "Тампе" за мгновения до конца третьего периода
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
В Восточной конференции Национальной хоккейной лиги состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф до четырех побед. В нем, как и в первом, выиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг", одолевшая "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1.
У форварда "Тампы" Никиты Кучерова уже 22 (6+16) очка в 12 матчах нынешнего плей-офф НХЛ. Фото: Reuters У форварда "Тампы" Никиты Кучерова уже 22 (6+16) очка в 12 матчах нынешнего плей-офф НХЛ. Фото: Reuters
У форварда "Тампы" Никиты Кучерова уже 22 (6+16) очка в 12 матчах нынешнего плей-офф НХЛ. Фото: Reuters

После безумных 8:2 в пользу "Тампы" в стартовой игре вряд ли стоило ожидать подобного сценария и во второй. Так оно и вышло. Матч получился упорнейшим. Соперники обменялись шайбами в первом периоде, а очередного решающего гола пришлось ждать сорок минут. За девять секунд до конца третьего периода, когда казалось, что овертайм неминуем, победу "молниям" принес Никита Кучеров. Все-таки не просто так в НХЛ россиянина называют Клатчеров от английского слова clutcher, которое переводится как "игрок, проявляющий свои лучшие качества в самый нужный момент". Всего в плей-офф у Кучерова стало 22 очка (6 голов+16 передач). А вообще в розыгрышах Кубка Стэнли Никита набрал 83 (35+48) баллов. По заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ форвард "Тампы" сравнялся с легендарным Павлом Буре и занимает восьмую строчку в списке кубковых снайперов среди россиян. Лидирует в этом зачете Александр Овечкин с 69 шайбами.

По голам в плей-офф НХЛ Кучеров вышел на восьмое место среди россиян

Между тем надо было видеть ликование на скамейке запасных "Тампы" и опустошение в стане "островитян" в момент развязки.

- Я, наверное, потерял сознание, потому что даже не помню свою реакцию, - в шутку признался наставник "молний" Джон Купер. - Вам придется мне напомнить, что я сделал.

- Это поражение, как удар под дых, - не скрывал разочарования главный тренер "Айлендерс" Барри Троц. - Вы видели, как мы играли. Энергия была на месте. Просто не добились результата. Мне очень понравилась наша игра, кроме, пожалуй, последних 30 секунд.

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Характерно, что первой звездой матча при этом был признан не Кучеров, а его партнер по команде и соотечественник вратарь Андрей Василевский. И тут ничего удивительного. Если бы не игра голкипера, отразившего 27 из 28 бросков, шайба Кучерова могла и не стать такой судьбоносной. Вообще нужно отметить самоотверженность всей "Тампы". В первом периоде "молниям" пришлось играть в меньшинстве пять минут подряд и еще полторы минуты 3 на 5 во втором. И они выстояли. Более того, к началу второго периода "Тампа" лишилась двух основных нападающих: Алекса Киллорна удалили до конца матча за грубый фол, а лучший бомбардир команды в плей-офф Брейден Пойнт выбыл из-за травмы. Так что большую часть матча "Лайтнинг" играли в три звена.

- Сегодняшний матч еще раз доказал, что наша команда не сдается никогда, какой бы ни была ситуация, - резюмировал защитник "Тампы" Райан Макдона. - В этой команде много игроков, готовых вытаскивать матчи на жилах.

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