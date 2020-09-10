Лукашенко представил Шведа в должности генерального прокурора

Нового генерального прокурора Беларуси, 47-летнего Андрея Шведа, представил коллективу 10 сентября Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Принимая накануне соответствующее кадровое решение, президент сообщил о своем намерении посетить Генеральную прокуратуру, чтобы лично встретиться с сотрудниками центрального аппарата.

Характеризуя Андрея Шведа, президент подчеркнул, прежде всего, его большой профессиональный опыт, работу в прокуратуре, где он прошел путь от помощника до заместителя генерального прокурора. Кроме того, Швед работал в государственных органах управления, в том числе в секретариате Совета безопасности, возглавляя юридическое управление.

Принимал участие Андрей Швед и в создании Следственного комитета Беларуси. "Под его руководством семь лет назад создан и успешно функционирует Государственный комитет судебных экспертиз, - напомнил Лукашенко. - Ему было поручено создать самое фактически новое подразделение, очень важное для нашей страны. Его жизненный путь, опыт, который он получил в процессе своей работы, - это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной".

Прежнего генерального прокурора Александра Конюка президент назвал человеком преданным и искренним. "Он доказал это всей своей жизнью. Тот, кто прошел Афганистан, побывал там в те времена, плохим человеком быть не может. Из этого я исходил. И должен сказать, что он никогда не сделал шагов, в результате которых я пожалел бы об этом назначении".