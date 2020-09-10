Лукашенко: В Беларуси достаточно законов, чтобы спасти страну

В Беларуси достаточно законов, чтобы стабилизировать обстановку, спасти страну и не повторить судьбу Украины, Ливии и Сирии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

"Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси", - заявил глава государства, представляя нового генпрокурора Андрея Шведа.

Лукашенко также призвал коллектив Генпрокуратуры либо встать рядом с ним, либо не мешать. "Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать", - отметил президент.