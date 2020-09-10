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10.09.2020 18:30
Рубрика: Власть

Жесткость от неуверенности

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь  НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Газопровод "Северный поток", напрямую соединяющий Россию и Германию, с самого появления идеи (начало 2000-х годов) рассматривался в качестве стратегического начинания. Но тогда трудно было представить себе, что этот важный, но все-таки не уникальный объект превратится в квинтэссенцию противостояния не только России и Запада, но и внутри самого Запада. В 2020 году, когда проект должен быть закончен, мы подошли к моменту истины: состоится ли он вообще.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стаж газовых отношений СССР/России и ведущих европейских стран составляет более полувека, за это время они переживали разные эпизоды. То, что происходит сейчас, напоминает коллизию начала 1980-х годов, когда администрация Рональда Рейгана решила взвинтить градус противостояния с Советами и наложила санкции на европейских участников газового сотрудничества с Москвой. Был один из самых сумрачных периодов холодной войны, но, как ни удивительно, Берлину, Парижу, Лондону и Риму удалось добиться от Вашингтона отмены ограничительных мер. Рейгана убедили в том, что расширение закупок сибирского газа не подрывает единства "коллективного Запада" и не уменьшает его способность давать отпор коммунизму. Тогда страх Западной Европы перед СССР действительно оставался искренним, и никакие кубометры голубого топлива изменить этого не могли. Так что не было оснований ставить под сомнение атлантическую солидарность.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Новак: Проект "Северный поток - 2" будет реализован

Казалось бы, если углубление газового сотрудничества было возможно тогда, тем вероятнее оно теперь, когда, несмотря на все трения, военно-политического противостояния того уровня нет и в помине. Но на деле наоборот. Битва вокруг газопровода достигла небывалого накала, она втягивает новые страны и интересы. Соединенные Штаты полны решимости не допустить окончания строительства и ввода трубы в эксплуатацию. Внутри Германии и Европейского союза царят раскол и растерянность. На них наслаиваются скандалы и поводы, никакого отношения к энергетической теме не имеющие.

Важнейшая причина именно в том, что в отличие от 1981 года никто ни в чем не уверен. Отношения между двумя берегами Атлантики остаются формально неразрывными, при этом на деле они все чаще неприязненные, а зачастую просто откровенно конкурентные. Скажем, относительно того самого "Северного потока-2" президент США открыто говорит, что Вашингтон против, потому что проект укрепляет позиции России на европейском газовом рынке, а между тем его надо открывать для американских производителей. По этому вопросу оппоненты Трампа в США ему не возражают, ибо нецелесообразность газопровода является консенсусным мнением.

В Кремле не видят причин обсуждать "Северный поток-2" на политическом уровне

Такой подход глубоко коробит Берлин, ибо является, без сомнения, бесцеремонным давлением на сферу интересов и полномочий Германии. Вопрос престижа, пожалуй, остается последним барьером, не позволяющим федеральному правительству отступить и отказаться от "СП - 2". Но дело не только в коммерческих аппетитах Трампа. Возвращаясь к теме доверия - участники трансатлантического альянса в нарастающей степени подозревают друг друга в неискренности. И связано это с тем, что идейно-политическая рамка альянса, в общем, не изменилась по сравнению с началом 1980-х годов. Да, холодной войны нет, но НАТО, например, поплавав в волнах неопределенности, пристало обратно к берегу русской угрозы. Пристать-то оно пристало (за отсутствием внятных альтернатив предлагаемой миссии), но вот воспринимается эта угроза иначе и по-разному. Что бы ни инкриминировали Москве, а палитра, как известно, богата, страны Западной Европе не воспринимают и не воспримут Россию как опасность, хотя бы сопоставимую с той, что нес СССР. В Восточной Европе ситуация иная, естественно, и сбрасывать ее со счета не стоит. Но будем реалистами - установочные решения принимаются все же не в Бухаресте или Риге, и даже не в Варшаве.

Будущее "Северного потока" покажет, есть вообще перспективы серьезных начинаний с европейскими партнерами

В итоге важный для России (и для Германии) проект оказывается в плену у все более запутанных и менее урегулированных отношений внутри западного сообщества. Это самая неудачная позиция, поскольку сделать с этим что-либо Москва не может. Судьба газопровода становится индикатором уже даже не российско-германских/европейских отношений, а состояния связей Европы и США. И исход покажет, есть вообще перспективы серьезных начинаний с европейскими партнерами.

Судьба газопровода становится индикатором состояния связей Европы и США

Пессимистический прогноз заключается в том, что федеральное правительство Германии, лавируя и обороняясь на внутреннем и внешнем фронте, избежит-таки отмены проекта. Официально Берлин будет его поддерживать. Но Вашингтон, ссылаясь на инцидент с Алексеем Навальным, поддержку Москвой Минска или бог знает что еще, введет такие санкции, которые заставят бизнес-партнеров СП - 2 выйти из проекта из-за риска попасть на огромные штрафы и ограничения работы на американском рынке. Тогда и возникнет вопрос, считать ли дальше Европу потенциальным партнером хоть в чем-то.

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