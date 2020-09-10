Магазинам не гарантировали работу офлайн в случае второй волны COVID-19

В случае второй волны коронавируса Роспотребнадзор сохранит в отношении торговых точек действующий порядок, указанный в имеющихся методических рекомендациях службы. Такой ответ Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила от ведомства на предложенный ей регламент, позволяющий офлайн магазинам продолжить работу.

Об этом сообщают "Известия". "Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади. В Роспотребнадзоре считают, что действующий порядок, указанный в уже имеющихся методических рекомендациях службы, стоит сохранить", - говорится в материале.

Отмечается, что Минпромторг продолжает диалог с Роспотребнадзором по поводу работы ритейла в случае нового карантина. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), во время пандемии непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90% оборота.

По данным Минпромторга, наибольшее падение оборота торговли в РФ было зафиксировано в апреле-мае, когда в регионах России ввели профилактические меры. За январь-июль 2020 года продажи всей розницы оказались на 5,8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Оборот продуктовых ритейлеров снизился на 1,9%, а торговли непродовольственными товарами - на 9,4%.

Для сравнения в министерстве привели показатели других стран, так в первом полугодии 2020 года динамика оборота розничной торговли в Великобритании была минус 5%, в США и в Евросоюзе в целом минус 3%, в Китае - минус 8%.