Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open), переиграв в трех сетах другого представителя России Андрея Рублева.

Эти теннисисты играли между собой в 2019 году. Тогда оба матча завершились победами Медведева. Более того, Рублеву даже не удалось взять хотя бы один сет у сильнейшего теннисиста страны. И на этот раз Медведев был явным фаворитом в первом в истории турнира российском противостоянии в четвертьфинале в мужском одиночном разряде.

Первый сет прошел в абсолютно равной борьбе и его логическим завершением стал тай-брейк. Поначалу у Рублева не было никаких проблем. Он повел 5:2, а затем имел три сетбола. Однако реализовать столь серьезное преимущество не сумел, уступив пять розыгрышей подряд.

Неудача серьезно сказалась на Рублеве во второй партии. Медведев получил преимущество, которым воспользовался, выиграв второй отрезок встречи - 6:3. Несмотря на эту неудачу, Рублев все же сумел собраться и в третьем сете снова дал бой. Он заиграл увереннее на своих подачах, но на приеме многое не получалось.

И все же бросалось в глаза, что 22-летний 10-й номер посева заметно уступает своему более титулованному 24-летнему сопернику во второй подаче. Она у Рублева не самая сильная и именно она помогла Медведеву на втором в матче тай-брейке повести в счете.

При счете 6:5 Медведев (третья ракетка турнира) реализовал свой первый матчбол и пробился в полуфинал, где его соперником станет победитель матча между австрийцем Домиником Тимом и Алексом де Минором из Австралии.