Медведев сыграет с Тимом в полуфинале US Open

Соперником российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США стал австриец Доминик Тим.

В последнем четвертьфинале в мужском одиночном разряде встречались австриец Доминик Тим и австралиец Алекс Де Минаур. Тим на правах фаворита легко выиграл первый сет - 6:1. Вторая партия также не создала проблем для австрийца - 6:2. И лишь в третьем сете австралиец смог оказать более достойное сопротивление, но спустя два часа с небольшим Тим победно вскинул руки вверх - 6:4.

В полуфинале Тим сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Андрея Рублева. В другом полуфинале встретятся немец Александр Зверев и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Медведев после матча с Рублевым признался, что, несмотря на победу в трех сетах, матч получился упорным.

"Концовка матча была тяжелой. Чувствовал, что могу попасть в беду, поэтому был очень рад победе на тай-брейке. Это был действительно тяжелый матч. Андрей играл на самом деле невероятно. Он играл очень хорошо, поэтому я очень доволен своей победой", - заявил Медведев после матча.