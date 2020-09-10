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10.09.2020 08:14
Рубрика: Спорт

Медведев сыграет с Тимом в полуфинале US Open

Текст: Максим Домчев

Соперником российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США стал австриец Доминик Тим.

Фото: AFP
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

В последнем четвертьфинале в мужском одиночном разряде встречались австриец Доминик Тим и австралиец Алекс Де Минаур. Тим на правах фаворита легко выиграл первый сет - 6:1. Вторая партия также не создала проблем для австрийца - 6:2. И лишь в третьем сете австралиец смог оказать более достойное сопротивление, но спустя два часа с небольшим Тим победно вскинул руки вверх - 6:4.

В полуфинале Тим сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Андрея Рублева. В другом полуфинале встретятся немец Александр Зверев и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Медведев после матча с Рублевым признался, что, несмотря на победу в трех сетах, матч получился упорным.

"Концовка матча была тяжелой. Чувствовал, что могу попасть в беду, поэтому был очень рад победе на тай-брейке. Это был действительно тяжелый матч. Андрей играл на самом деле невероятно. Он играл очень хорошо, поэтому я очень доволен своей победой", - заявил Медведев после матча.

Спорт Теннис US Open 2020

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