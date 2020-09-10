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10.09.2020 08:35
Рубрика: Спорт

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Владимир Минеев завоевал пояс чемпиона Fight Nights Global в среднем весе, победив представителя Казахстана Даурена Ермекова.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года

В среду в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам памяти знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом нынешнего года из-за осложнений вызванных коронавирусом. В числе гостей соревнований был Хабиб Нурмагомедов - сын и ученик знаменитого тренера, воспитавшего немало бойцов.

В главном поединке вечера встречались россиянин Владимир Минеев и представитель Казахстана Даурен Ермеков. Победитель поединка получил пояс чемпиона Fight Nights Global в среднем весе.

Минеев оправдал статус явного фаворита и добился досрочной победы. В третьем раунде рефери был вынужден остановить поединок за явным преимуществом россиянина, поскольку Ермеков ушел в глухую оборону и не помышлял об атакующих действиях.

В еще одном поединке двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман встречался со Святославом Шабановым. Племянник Адбулманапа Нурмагомедова не подвел память своего дяди и победил во втором раунде. Теперь на счету Усмана 11 побед и ни одного поражения. Свой следующий бой он проведет уже под эгидой UFC.

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