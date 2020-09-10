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10.09.2020 23:45
Рубрика: Происшествия

Адвокаты не нужны

Минюст хочет лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева
Текст: Юрий Гень, Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
В деле Михаила Ефремова, которое уже обросло скандалами и громкими заявлениями, появился новый поворот. Под санкции могут попасть адвокаты, участвовавшие в этом громком процессе - Эльман Пашаев и Александр Добровинский.

Министерство юстиции РФ планирует вынести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Фото: РИА Новости
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Как сообщается на официальном сайте ведомства, минюст направил в свои территориальные управления по Северной Осетии и Москве указания внести в адвокатские палаты представления на обоих адвокатов.

Пашаев может лишиться своего статуса, а Добровинский получить взыскание.

В ведомстве пояснили, что оба представления направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках уголовного дела, связанного с ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Совет Адвокатской палаты Северной Осетии, в которой состоит защитник Эльман Пашаев, рассмотрит его действия на специальном заседании. Оно назначено на 18 сентября. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом "РГ" сообщил председатель Адвокатской палаты РСО - Алания Марк Гаглоев.

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Речь идет о действиях Эльмана Пашаева в нашумевшем деле актера Михаила Ефремова, которого недавно осудили на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в адвокатских кругах, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии установила, что защитник Эльман Пашаев якобы нарушил кодекс этики. По мнению экспертов, его публичная активность должна была быть иной. При этом претензии непосредственно к стратегии защиты адвоката не предъявлялись.

Фото: Иван Макеев/ "Комсомольская Правда"/ Сергей Карпухин, Антон Новодережкин/ ТАСС
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Эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли в Адвокатской палате республики.

По правилам окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет Адвокатской палаты. Он же вправе и дисциплинарно наказать того или иного своего члена: это может быть замечание, предупреждение или же прекращение статуса адвоката.

- Совет Адвокатской палаты рассмотрит действия Эльмана Пашаева в деле актера Михаила Ефремова, - рассказал председатель палаты Марк Гаглоев. - В заседании будет участвовать сам Эльман Пашаев, и ему предоставят возможность дать объяснения по каждому пункту работы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст Проблемы адвокатуры ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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