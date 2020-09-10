Минюст предлагает лишать Пашаева статуса адвоката

Представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева планирует внести Министерство юстиции РФ​​​.

Как сообщается на официальном сайте Минюста РФ, ведомство предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Добровинского.

Минюст направил в свои территориальные управления по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве указания внести в адвокатские палаты соответствующих регионов представления. В ведомстве пояснили, что оба представления направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Михаила Ефремова.