Минюст системно займется переносом СИЗО из городских центров

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что для многих регионов актуальна проблема перемещения следственных изоляторов за пределы областных центров, и Минюст России совместно со ФСИН России планирует системно заниматься данным вопросом.

Об этом глава ведомства рассказал на встрече с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшей. В Калуге как раз есть подобная проблема: следственный изолятор расположен в центре города, в районе жилой застройки и в непосредственной близости от учебных заведений. Врио губернатора предложил перенести за пределы Калуги СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области. Константин Чуйченко поддержал данное предложение.

С аналогичной инициативой не так давно выступили и власти Тамбовской области. Как сообщается, в адрес главы областной администрации Александра Никитина неоднократно поступали обращения от жителей города с просьбой рассмотреть вопрос переноса СИЗО-1 и ИК-1 из городского центра в близлежащий пригород. Министр юстиции поддержал предложение устроить казенным домам большой переезд и в Тамбове. По итогам встречи главы ведомства и руководителя администрации Тамбовской области было принято решение об определении нового места для строительства комплекса учреждений системы исполнения наказаний. Минюст России планирует оказать максимальную поддержку по включению доработанного и согласованного проекта переноса и строительства "загородных" казенных домов в федеральную целевую программу. А место, где сегодня находятся СИЗО и колония, предполагается включить в план комплексного развития Тамбова.

Многие тюрьмы до сих пор находятся в центрах областных городов, рядом с вузами и театрами

Напомним также, что в Москве достаточно давно прорабатывается переезд "Бутырки".