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10.09.2020 14:02
Рубрика: Экономика

Минздрав предложил не продавать некрепкий алкоголь лицам до 21 года

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай считает необходимым запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября, передает ТАСС.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Такого рода регулирование (повышение возраста продажи алкоголя до 21 года - прим. ред.) необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей", - сказал Олег Салагай.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в свою очередь сообщил, что Церковь поддерживает повышение возраста продажи крепкого алкоголя. "Я лично выступал в поддержку этой инициативы", - сказал он на пресс-конференции. Легойда подчеркнул, что речь идет "об инициативе министерства здравоохранения о запрете продажи крепких алкогольных напитков лицам до 21 года".

Как сообщалось ранее, в марте 2019 года Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. Законопроект не был поддержан несколькими ключевыми министерствами, в том числе Минфином и Минэкономразвития.

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