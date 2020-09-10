Мишустин: Бюджет на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность

Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, на котором рассмотрели параметры главного финансового документа страны на 2021-2023 годы, прогноз социально-экономического развития России и проекты внебюджетных фондов на этот же период. Весь пакет бюджетных документов должен быть внесен в Государственную Думу не позднее 1 октября.

Проект трехлетнего бюджета - это реакция на те изменения и вызовы, с которыми столкнулась российская экономика. Он верстался с учетом необходимости вернуть ее к восстановительному росту, отметил глава правительства. Основной же задачей премьер назвал реализацию национальных целей развития и безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Приоритеты в проекте главного финансового документа учтены полностью, подчеркнул Мишустин.