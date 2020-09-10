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10.09.2020 12:51
Рубрика: Власть

Мишустин: Кабмин увеличил средства на закупку вакцин от гриппа

Текст: Татьяна Замахина

Правительство России дополнительно направит 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Как напомнил Мишустин, президент РФ Владимир Путин поставил задачу, "чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа".

На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 млрд рублей, отметил он. "Сегодня направим на это дополнительно 4 мрлд 100 млн", - сообщил глава правительства.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Прививки и вакцинация

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