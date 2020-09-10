Михаил Мишустин призвал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников

Законодательство должно защитить граждан от мошенников, которые посягают на их пенсионные накопления. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Кабмин рассмотрел законопроект, который вводит запрет на посредников при переводе средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Документ направлен на защиту пенсионных накоплений граждан в случае выявления мошеннических и иных противоправных действий в отношении средств обязательного пенсионного страхования. Как напомнил Мишустин, сегодня любой россиянин может перевести свои накопления в НПФ. "Практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход, несмотря на потерю денег, - объяснил он. - Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды".

Чтобы защитить сбережения граждан, правительство предлагает ввести прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными лицами и подобными фондами. Согласно предлагаемому законопроекту, "если человек хочет подать заявление о переходе, то он должен делать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность". "Законопроект обязывает пенсионный фонд проверить подлинность такой доверенности через Единую информационную систему нотариата", - отметил Мишустин.

В кабмине уверены, что обновленное законодательство должно защитить людей от недобросовестных агентов. Важно, что при этом сохранится возможность выбора для граждан, "где и у кого размещать свои пенсионные средства", резюмировал глава правительства.

Обновленное законодательство должно защитить людей от недобросовестных агентов

Кабмин также рассмотрел законопроект, который направлен на создание в России информационной системы "одного окна" в сфере внешней торговли. Благодаря новшествам экспортеры и импортеры смогут избавиться от лишней бюрократической нагрузки, пояснил премьер. Система, как сообщил Мишустин, призвана облегчить взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, включая и контролирующие организации. По его словам, новый механизм "даст бизнесу удобный доступ к государственным услугам, снизит издержки за счет сокращения бумажного документооборота".

Премьер-министр добавил, что подать заявку на получение услуги можно будет дистанционно в круглосуточном режиме. При этом подключение к информационной системе и обслуживание будет бесплатным. Оператором станет Российский экспортный центр, который "возьмет на себя взаимодействие с органами государственной власти от имени и в интересах бизнеса, будет вести всю работу по оформлению разрешительных документов в различных инстанциях".

Кабмин на своем заседании, кроме того, одобрил выделение ряда дополнительных средств из федерального бюджета на разные цели. В частности, речь о поддержке россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд, сообщил Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах. "Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - подчеркнул глава кабмина.

Еще 2 млрд рублей выделяются на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса. Эти люди, уточнил Мишустин, заботятся о тех, кто постоянно проживает в домах престарелых, интернатах для инвалидов, других социальных организациях, и помогают сдерживать распространение коронавирусной инфекции. "Это большой труд, за который мы им благодарны", - подчеркнул председатель правительства.

Правительство также решило дополнительно направить 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации. 1,7 млрд рублей власти добавили на ежемесячные выплаты многодетным семьям на детей до трех лет. Всего в нынешнем году на эти цели из бюджета во все регионы будет направлено более 47,5 миллиарда рублей, сообщил глава кабмина. Кроме того, 4,5 млрд рублей кабмин добавил на развитие дорог в регионах.

Михаил Мишустин на заседании также дал ряд поручений по итогам встречи главы государства с членами кабмина, которая состоялась накануне. В частности, премьер-министр поставил задачу контролировать работу по подготовке объектов энергетики и системы ЖКХ к отопительному сезону. Еще одно поручение членам кабмина - следить за реализацией механизма упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан.

Кроме того, необходимо будет подготовить продление программы кешбэка за внутренние туры по России на 2021 год. Премьер напомнил, что накануне Владимир Путин поддержал предложение по расширению данной программы. Туристы в случае участия в ней могут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания. Поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должны быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей. Возврат составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от цены тура.