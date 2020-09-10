Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Как подчеркнул глава правительства, в зоне внимания властей по-прежнему остается ситуация на рынке труда. Он напомнил, что в нынешнем году на социальную поддержку гражданам, оказавшимся без работы из-за коронавируса, было выделено свыше 130 млрд рублей. "Большая часть из этих средств уже использована", - отметил Мишустин.

При этом в повестке нынешнего заседания правительства - вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 млрд рублей. По словам премьер-министра, эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах.

- Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно, - подчеркнул глава кабмина.