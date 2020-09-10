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10.09.2020 15:35
Рубрика: Культура

В Турции нашли могилу "принцессы" высокоразвитой цивилизации Урарту

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Турецкие археологи при проведении раскопок в восточной провинции Ван обнаружили могилу знатной женщины государства Урарту, которая была похоронена с большим количеством драгоценностей.

Фото: Tel Aviv University/Michael Cordonsky, Israel Antiquities Authority
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Как сообщает Daily Sabah, роскошная могила урартской женщины с драгоценностями была обнаружена на востоке Турции. Она находилась в некрополе замка Чавуштепе, район Гюрпынар. Раскопки там были начаты еще в 2017 году.

Захоронение нашла команда археологов во главе с профессором Рафетом Чавушоглу из Университета провинции Ван. Именно она обнаружила некрополь, который, как предполагают исследователи, в древности использовался для погребения представителей правящего класса легендарного и могущественного царства Урарту.

Новая находка лишь подтверждает эту гипотезу. В могиле были обнаружены останки женщины, которая явно занимала весьма высокое положение в иерархии Урарту. Она была похоронена с большим количеством драгоценностей, что указывает на ее важный статус. Останки переданы в лабораторию, чтобы определить причину смерти и точный возраст женщины.

"Эта последняя могила, которую мы раскопали здесь, - говорит профессор Чавушоглу. - Вероятно, она принадлежала женщине, умершей в возрасте 20-25 лет. Важно то, что ее похоронили со всеми ее украшениями. Мы нашли почти полный комплект драгоценностей. Это говорит о том, что традиции украшения урартских женщин были очень почитаемыми".

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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По его словам, на то, что могила принадлежит знатной женщине, указывают, например, богатые браслеты, надетые на оба запястья. Палец ее левой руки был украшен массивным бронзовым кольцом, а уши - ценными серьгами. Также в захоронении была найдена брошь и ожерелье из полудрагоценных камней, которое украшало шею погребенной.

"Понятно, что она была похоронена со всеми украшениями, которые использовала в повседневной жизни, - резюмирует профессор Чавушоглу. - Эта находка также указывает на ценность женщин в урартском обществе. Одна из самых значительных особенностей этой могилы - кольцо. Возможно, это самая ранняя археологическая находка, свидетельствующая о брачном союзе".

Цивилизация Урарту была высокоразвитым царством железного века, расположенным недалеко от озера Ван и горного плато между Анатолией, Месопотамией, Иранским плато и Кавказскими горами. Ее также называли Ванское королевство. Считается, что она была основана примерно в середине IX века до нашей эры и пользовалась значительной политическим влиянием на Ближнем Востоке.

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