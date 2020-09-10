В Турции нашли могилу "принцессы" высокоразвитой цивилизации Урарту

Турецкие археологи при проведении раскопок в восточной провинции Ван обнаружили могилу знатной женщины государства Урарту, которая была похоронена с большим количеством драгоценностей.

Как сообщает Daily Sabah, роскошная могила урартской женщины с драгоценностями была обнаружена на востоке Турции. Она находилась в некрополе замка Чавуштепе, район Гюрпынар. Раскопки там были начаты еще в 2017 году.

Захоронение нашла команда археологов во главе с профессором Рафетом Чавушоглу из Университета провинции Ван. Именно она обнаружила некрополь, который, как предполагают исследователи, в древности использовался для погребения представителей правящего класса легендарного и могущественного царства Урарту.

Новая находка лишь подтверждает эту гипотезу. В могиле были обнаружены останки женщины, которая явно занимала весьма высокое положение в иерархии Урарту. Она была похоронена с большим количеством драгоценностей, что указывает на ее важный статус. Останки переданы в лабораторию, чтобы определить причину смерти и точный возраст женщины.

"Эта последняя могила, которую мы раскопали здесь, - говорит профессор Чавушоглу. - Вероятно, она принадлежала женщине, умершей в возрасте 20-25 лет. Важно то, что ее похоронили со всеми ее украшениями. Мы нашли почти полный комплект драгоценностей. Это говорит о том, что традиции украшения урартских женщин были очень почитаемыми".

По его словам, на то, что могила принадлежит знатной женщине, указывают, например, богатые браслеты, надетые на оба запястья. Палец ее левой руки был украшен массивным бронзовым кольцом, а уши - ценными серьгами. Также в захоронении была найдена брошь и ожерелье из полудрагоценных камней, которое украшало шею погребенной.

"Понятно, что она была похоронена со всеми украшениями, которые использовала в повседневной жизни, - резюмирует профессор Чавушоглу. - Эта находка также указывает на ценность женщин в урартском обществе. Одна из самых значительных особенностей этой могилы - кольцо. Возможно, это самая ранняя археологическая находка, свидетельствующая о брачном союзе".

Цивилизация Урарту была высокоразвитым царством железного века, расположенным недалеко от озера Ван и горного плато между Анатолией, Месопотамией, Иранским плато и Кавказскими горами. Ее также называли Ванское королевство. Считается, что она была основана примерно в середине IX века до нашей эры и пользовалась значительной политическим влиянием на Ближнем Востоке.