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10.09.2020 23:41
Рубрика: Общество

Гражданин без волокиты

МВД планирует облегчить получение российского гражданства
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
Концепция нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства, подготовлена МВД России.

В случае принятия новый закон значительно облегчит жизнь иностранцам, которые планируют принять российское гражданство. Детали проекта рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. По ее словам, в частности, в законопроекте о правовом положении иностранных граждан, который сейчас разрабатывает МВД России, планируется отменить институт временного проживания. Она пояснила, что сейчас желающие стать гражданами России проходят многоступенчатый вариант получения заветного штампа.

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Сначала они должны получить разрешение на временное проживание, потом вид на жительство, а затем уже гражданство. С введением нового закона все упростится и процесс займет меньше времени.

Кроме того, законопроект предполагает еще ряд изменений, в частности поменяются режимы пребывания в России, упростится процедура оформления документов.

Для тех иностранцев, кто прибыл в Россию на работу, также постараются упростить оформление документов. В частности, планируется вводить различные электронные реестры: появится реестр работодателей, реестр работников-иностранцев, в итоге все документы планируют сделать электронными. Также упростятся процедуры и при привлечении иностранцев к работе.

Общество Соцсфера Миграция Власть Право Личные документы Правительство МВД Закон о гражданстве Иностранцы в России

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