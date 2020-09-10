Концепция нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства, подготовлена МВД России.

В случае принятия новый закон значительно облегчит жизнь иностранцам, которые планируют принять российское гражданство. Детали проекта рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. По ее словам, в частности, в законопроекте о правовом положении иностранных граждан, который сейчас разрабатывает МВД России, планируется отменить институт временного проживания. Она пояснила, что сейчас желающие стать гражданами России проходят многоступенчатый вариант получения заветного штампа.

Сначала они должны получить разрешение на временное проживание, потом вид на жительство, а затем уже гражданство. С введением нового закона все упростится и процесс займет меньше времени.

Кроме того, законопроект предполагает еще ряд изменений, в частности поменяются режимы пребывания в России, упростится процедура оформления документов.

Для тех иностранцев, кто прибыл в Россию на работу, также постараются упростить оформление документов. В частности, планируется вводить различные электронные реестры: появится реестр работодателей, реестр работников-иностранцев, в итоге все документы планируют сделать электронными. Также упростятся процедуры и при привлечении иностранцев к работе.