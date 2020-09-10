МВД подготовило закон об упрощении процедуры получения гражданства РФ

Концепция нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев подготовлена и обсуждается МВД России.

Как сообщила начальник Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, министерство совместно с федеральными органами исполнительной власти разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан. В новом законе предполагается много изменений. В частности, по словам Казаковой, изменятся режимы пребывания на территории России, упростится процедура оформления документов.

Она отметила, что если иностранец прибывает в Россию работать, он сможет просто и качественно оформить все документы. "Для этого будут вводиться различные электронные реестры. Реестр работодателей, реестр работников-иностранных граждан", - сказал Казакова. Она уточнила, что сейчас министерство движется в сторону документов с электронными носителями.

Кроме того, по словам представителя МВД, планируется отказ от института разрешений на временное проживание.