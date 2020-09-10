На форуме БИОТЕХМЕД обсудят здравоохранение в эпоху постковида

15 и 16 октября в Геленджике состоится одно из ключевых событий в мире биотехнологий - пятый ежегодный форум БИОТЕХМЕД. Центральной темой мероприятия станет развитие российского здравоохранения после пандемии коронавируса.

БИОТЕХМЕД - флагманская площадка для обсуждения вопросов развития фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения. Цель форума - формирование интереса участников рынка к выбору нового технологического уклада в медицинской отрасли.

Ключевой темой БИОТЕХМЕД 2020 станет российское здравоохранение в эпоху постковида. Участники форума также обсудят вопросы иммунизации и производства вакцин, главные тенденции развития биотехнологий, глобальную кооперацию усилий стран-участников ЕАЭС в промышленной медицине.

В 2020 году программа объединит в себе пленарные заседания, круглые столы, тематические сессии, закрытые совещания. В заключительный день БИОТЕХМЕД состоится награждение победителей конкурса инновационных разработок "Стартап-ралли". В рамках форума будет также представлена выставочная экспозиция фармацевтических предприятий и производителей медицинских изделий. Прямую трансляцию сессий можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях Форума. Часть спикеров примет участие в деловой программе удаленно по видео-конференц-связи.

К участию в форуме приглашены министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Викторович Чемезов, а также представители фармацевтических компаний, медицинских промышленных предприятий, исследовательских центров, руководители и сотрудники академических институтов и вузов.

Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края.

В 2019 году Форум посетили 1600 делегатов из 70 регионов России и 31 страны. Участниками форума стали более 500 российских и международных компаний. Всего в рамках деловой программы прошло 25 панельных дискуссий, в которых приняли участие 234 спикера. На экспозиции форума было представлено 22 стенда, а в демонстрации новейших биомедицинских технологий задействовано 38 компаний-партнёров.

Стратегический партнер форума - компания "Нацимбио". ВИП-партнерами форума выступят: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", ГК "Фармасинтез", биотехнологическая компания BIOCAD. Партнеры форума: "Петровакс", "Р-Фарм", компания "Рош", ООО "РЕАТОРГ" (REATORG TECHNOLOGIESTM™). Экспоненты форума: "Фонд развития промышленности Краснодарского края", POZIS, ООО "РЕАТОРГ". Специальными партнерами форума выступают: АО "КЭТЗ", "Джи Ди Пи", ГЕРОФАРМ, ГЕНЕРИУМ, ГК "Фармэко".

Зарегистрироваться в качестве участника и ознакомиться с программой Форума можно на официальном сайте Форума https://biotechmedconf.ru/

Форум будет проводиться с соблюдением противоэпидемических мер на всех этапах подготовки и проведения мероприятия. Мероприятие будет организовано с соблюдением методики, рекомендованной Роспотребнадзором при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности в России. В числе мер безопасности будет предусмотрен контроль температуры тела участников и технического персонала, обеспечение средствами индивидуальной защиты (масками), будет установлено оборудование для обработки рук кожными антисептиками. На площадке будет проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Количество участников мероприятия будет соответствовать ограничениям, установленным оперативным штабом Краснодарского края по борьбе с коронавирусом.

В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки и (или) введения запрета на проведение массовых мероприятий в месте проведения Форума, организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке пересмотреть существенные условия участия в Форуме, включая формат, даты и место его проведения.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой конференции "Биотехмед"