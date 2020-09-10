На Кевина Спейси подали в суд за изнасилование подростков

Подзатихшая было история с массовыми гомосексуальными поползновениями "оскаровского" лауреата Кевина Спейси, включающими эпизоды серийных домогательств и однополых изнасилований, опять подняла голову.

Как передает Deadline, актер Энтони Рэпп одним из первых выдвинувший обвинения против актера - еще осенью 2017-го, подает на лауреата в суд.

Уточнено: Рэпп объединил обличающие усилия с другим истцом, имя которого не названо. По словам предполагаемых жертв, инцидент имел место в восьмидесятые, когда оба они были несовершеннолетними - четырнадцатилетними подростками. Адвокатом истцов указано: Спейси его клиентов изнасиловал.

Иск подан в среду в суд штата Нью-Йорк. В нем указано, что возможные жертвы в результате действий актера испытали огромные душевные страдания, психологически надломились и требуют за свои муки компенсации. Сумма которой не озвучена.

Документ доступен здесь.

При этом стоит отметить, что из всего шквала обвинений ранее до суда пока дошло только одно дело, да и то было тут же закрыто по загадочным обстоятельствам. Кроме того, несколько хулителей Спейси погибли или умерли.