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10.09.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Выходные с пособием

Снизится минимальная цена тура по программе кешбэка
Текст: Алексей Дуэль, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Программа получения кешбэка за путешествия по России будет скорректирована, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Минимальную продолжительность тура сократят с четырех до двух ночей. "Это открывает возможности для коротких поездок на выходные, - уверена глава Ростуризма. - Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств. Готовится также целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли".
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Программа получения кешбэка за приобретение туров по России действовала с 21 по 28 августа. За неделю, как сообщает Догузова, туры на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей приобрели около 70 тысяч человек. За тур дороже 25 000 рублей можно было вернуть от 5000 до 15 000 рублей, в зависимости от его стоимости.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Какие туры не попали в программы субсидирования внутреннего туризма

Как рассказали "Российской газете" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), наиболее востребованными в рамках первой распродажи стали осенние заезды в Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Алтай, Калининград.

"Рост продаж у разных туроператоров по сравнению с тем же периодом прошлого года составил от 14 до 73%, - уточнила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. - Сказалось и закрытие границ, но многие намеренно откладывали покупку туров по России именно на период акции с кешбэком".

Средний чек путевки с кешбэком, по данным АТОР, оказался в диапазоне 50-57 тысяч рублей. Часть туристов интересовались поездками на Камчатку и Байкал, по которым можно было получить максимальный кешбэк.

"Максимальный спрос был на сентябрьские даты, в целом до 80% проданных туров с кешбэком состоятся осенью, - добавила Ломидзе. - Регионы-лидеры по продажам: Краснодарский край, Крым и Кавминводы - по всем этим направлениям заезды в рамках акции возможны только после 1 октября".

Операторы отметили значительное число заявок на комбинированные туры. Например, в Новосибирск и Саратов, в Челябинск и Воронеж, в Ростов и Нижний Новгород.

Фото: Getty Images
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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил продлить программу до конца новогодних каникул. "Мы считаем, что подобные программы должны быть долгосрочными и реализовываться комплексно, дополняя друг друга. Программа возврата части средств - лишь один из инструментов повышения доступности и стимулирования спроса на внутренние направления. Полный комплекс мер сейчас рассматривается в рамках подготовки национального проекта в сфере туризма, который заложит основу для развития отрасли на десятилетия вперед", - уверена Догузова.

Также президент согласился с идеей Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся денег, выделенных на туротрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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