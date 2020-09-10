В преддверии Дня танкиста, который отмечается 13 сентября, в Московской и Нижегородской областях на полигонах "Головеньки" и "Мулино" прошли масштабные учения танковой армии Западного военного округа.

На тренировках экипажи танков Т-80 и Т-72Б3 выполнили стрельбы в сложных условиях, отработали элементы фланговой стрельбы, стрельбы с ходу по движущимся мишеням.

Танкисты также выполнили один из самых сложных элементов боевой подготовки - подводное вождение танков.

Учения проводились под руководством командующего танковой армии генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Как рассказал командующий, танкисты должны не просто знать возможности техники, но и уметь применять их в различных ситуациях боя.

Выработка профессионализма достигается постоянными занятиями по вождению, в том числе подводному, а также боевыми стрельбами.

Генерал отметил, что в этом году танковая армия освоила новые виды техники, которые поступили на вооружение. Это новейшие танки Т-90М "Прорыв", модернизированные танки Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, разведывательно-химические машины РХМ-6-01.

Он уточнил, что на вооружении армии также находятся оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Верба".

Сергей Кисель подчеркнул, что танкисты встретят свой праздник на боевом посту, однако все желающие могут прийти в части в День открытых дверей.