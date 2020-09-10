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10.09.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Игра "зелеными"

Национальные стандарты на детские товары обновят с учетом экологии
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Программа национальных стандартов на продукцию для детей, включая игрушки, будет обновлена с учетом "дорожной карты" по развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 гг., рассказали "РГ" в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Документ утвердило правительство.

Сейчас разрабатываются ключевые обновления до конца 2020 года и на 2021 год. Основной акцент - на повышение безопасности и качества детских товаров, пояснили в Ассоциации. Речь идет об актуализации стандартов, которые регламентируют методы испытаний продукции. Так, специалисты работают над определением нормы содержания ряда фталатов (химические вещества, которые придают гибкость изделиям из пластмассы и резины. - Прим. "РГ") в игрушках и изделиях для детей, пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина. "Фталаты находятся под пристальным вниманием технологов и экспертов. Разработка стандарта ведется на основе международного стандарта для гармонизации требований. Это позволит, в том числе, соответствовать международным требованиям экспортной продукции", - рассказала Цицулина.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке

Также планируется пересмотреть некоторые ГОСТы, многие из которых приняты 4-6 лет назад. Они касаются требований к безопасности электрических игрушек, методам испытаний детских кроватей, а также гигиенических требований к книгам и журналам для детей и подростков.

Среди трендов - разработка экологичных стандартов к игрушкам и детским товарам для детей, говорит Цицулина. Это касается, к примеру, предложений о разработке ГОСТов на латексные соски для детей.

Доля незаконного оборота рынка детских товаров составила 27% в 2019 году

По данным Ассоциации за 2019 год, доля незаконного оборота рынка детских товаров составила 27%. Весомая часть подделок приходится на лицензионные игрушки, выполненные по мотивам мультфильмов. Одной из мер может стать внедрение системы маркировки детских товаров. Возможность проведения экспериментов по некоторым видам этой категории продукции заложена в "дорожную карту". Как ранее "РГ" сообщили в Минпромторге России, рассматривается предложение о введении цифровой маркировки игрушек. Решение будет принято после детального анализа ситуации с учетом данных об объемах "серой" продукции.

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