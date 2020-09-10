Археологи сообщили о неожиданной находке в замке королей Нортумбрии

Британские археологи совершенно случайно обнаружили удивительный круглый римский дом внутри замка Бамбург, расположенного в историческом районе Нортумберленд.

По сообщению Chronicle Live, археологи уже назвали находку одним из самых важных археологических открытий, когда-либо сделанных в Бамбурге. Оно действительно оказалось удивительным и замечательным, ведь указанный замок является еще и одноименным музеем, куда годами водят туристов.

Казалось бы, ученые давно изучили этот памятник. Однако недавно они совершенно случайно наткнулись на то, что оказалось римским домом. По их признанию, они просто решили копнуть глубже там, где провели весь текущий полевой сезон. В результате нашли фундамент здания, которое было круглым. По предварительным оценкам, в диаметре оно могло достигать от 12 до 20 метров.

Нет у ученых пока и единого мнения относительно возраста здания. Одни считают, что ему может быть около 2000 лет, то есть это сооружение было возведено на раннем этапе оккупации Британии римлянами. Противники этой гипотезы уверяют, что здание было построено на завершающем этапе римской оккупации. Впрочем, не исключено, что отчасти правы и те, и другие. Ведь здание могло стоять и перестраиваться веками.

Удивительно то, что раньше археологи его не замечали, хотя активные раскопки в замке Бамбург начались еще в 1960-е годы и с тех пор не прекращались. Находка может изменить представление ученых об истории данного района, поскольку она проливает новый свет на ранее "темную" часть прошлого этих мест.

"Есть большая вероятность, что найденный нами фундамент восходит к римско-британскому периоду, когда нынешняя Великобритания находилась под римской оккупацией, - говорит Грэм Янг, руководитель исследовательского проекта. - Бамбург, вероятно, находился в военной зоне к северу от Вала Адриана - там, где римляне заплатили вождям местных племен за сохранение мира, что помогло им контролировать эти племена".

Сам замок Бамбург в исторических письменных источниках впервые упоминается под VII веком нашей эры. Причем, судя по описаниям, это была резиденция англосаксонских правителей и столица могущественного королевства Нортумбрия.

До сих пор самые ранние свидетельства строительства на этом месте были датированы 547 годом нашей эры. Однако изучение римского здания сможет отодвинуть историю замка на несколько веков назад. Впрочем, ученые не исключают, что круглый дом был построен и в так называемый переходный период, когда контроль над местными землями постепенно перешел от римлян к англосаксам.

К слову, данный район был заселен задолго до строительства замка Бамбург. По оценкам археологов, люди поселились тут примерно за 3000 лет до римской оккупации. Однако ученые почти ничего не знают о том доисторическом периоде, у них нет письменных свидетельств и крайне мало свидетельств археологических. В то же время, им известны имена королей VII века, которые правили в Нортумбрии и жили в Бамбурге.