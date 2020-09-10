Назван самый популярный смартфон в России. Это Samsung дешевле 15 тысяч рублей

Три самых популярных смартфона на российском рынке произведены на свет компанией Samsung. Таковы результаты исследования за июнь-август 2020 года, проведенного компанией "Связной".

Самым продаваемым смартфоном лета стал Samsung Galaxy A51 (бюджетник стоимостью ниже 15 тысяч рублей), второе место досталось Galaxy A10, третье - Galaxy A01 Core. В общей сложности на долю Samsung пришлось 31,1 процента продаж смартфонов в штуках.

В тройку наиболее популярных брендов в России также вошли Honor (20,6 процента) и Xiaomi (16,9 процента).

В денежном же выражении лидером продаж является Apple с долей 32,1 процента. За ней следуют Samsung и Honor. В тройку наиболее популярных смартфонов по сумме продаж вошли iPhone 11 128 Гб, iPhone 11 64 Гб и Samsung Galaxy A51.

В "Связном" отмечают, что наибольший рост летом показали флагманские устройства дороже 50 тысяч рублей - их доля на рынке увеличилась до 30,7 процента.