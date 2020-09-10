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10.09.2020 13:01
Рубрика: В мире

Немецкие портовики защищают строительство "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

Не следует останавливать газопровод "Северный поток-2" на завершающем этапе, несмотря на угрозы сенаторов США порту Мукран, где хранятся трубы для завершения проекта, заявил мэр города Зассниц-Мукран Франк Крахт.

В Кремле не видят рисков блокировки "Северного потока-2"

По его словам, американские политики пригрозили сотрудникам немецкого паромного порта суровыми санкциями из-за роли в строительстве газопровода. "Компания Fährhafen Sassnitz GmbH должна быть уничтожена, таков вердикт американцев. Для меня это была вершина наглости", - цитирует Крахта журнал Focus. Мэр считает, что предпринимателям наносят большой ущерб.

Проект реализуется на основании международных разрешений на строительство, отметил со своей стороны юрист Аксель Фогт из города Любмин, который является основным логистическим центром газопровода. "Если сейчас звучат призывы остановить строительство, я спрашиваю, какое это имеет отношение к верховенству закона?", - задает вопрос специалист. Кроме того, что будет с демонтажем, который обойдется в миллиарды долларов, и кто будет нести ответственность за причиненный ущерб?

Фогт пока не хочет заниматься экономическими аспектами "Северного потока-2". Однако он знает, что налоги на торговлю по старому газопроводу "Северный поток-1", который был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года, составляют от 1 до 1,5 миллиона евро в год. На него приходится около 20 процентов всех поступлений от налога на торговлю города Любмин. При этом инфраструктура для приема газа "Северного потока-2" уже готова. "Если проект не будет завершен, нас ждет большая инвестиционная руина. Это не было бы хорошей рекламой для заинтересованных сторон", - заключил Фогт.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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