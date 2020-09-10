На 18% выросло за 2019 год применение при капремонте новейших технологий и материалов, сообщает Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Если в 2018 году объемы применения высокотехнологичной продукции оценивались в 3,8 млрд рублей, то в 2019-м они возросли до 4,5 млрд. Эта тенденция, скорее всего, продолжится и в нынешнем году. Активнее всего используют инновации при капремонте Московская, Белгородская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Псковская, Ростовская области и Чувашская Республика.

Технологии, повышающие энергоэффективность зданий, применяются особенно часто. Это утепление фасадов, крыш, установка индивидуальных тепловых пунктов с узлами погодного регулирования. Среди преимуществ инновационного капремонта - возможность проводить его и в холодный сезон, а не только летом. К примеру, утепление фасада с применением навесной системы или быстросборных фасадных панелей, особенно актуальное для северных регионов, можно делать практически в любое время года.

Кроме того, новейшие материалы и технологии имеют больший срок годности. "В Челябинской области, например, кардинально решают вопрос с постоянно протекающими плоскими кровлями на домах до 5 этажей, - отмечают в АРОКР. - В регионе зафиксировано, что при капремонте нужно делать переустройство кровли на скатную. При массовой застройке применялась преимущественно плоская кровля, которая дешевле и проще при монтаже. Но ремонт ей требуется раз в 10 лет, а скатной - раз в 30 лет".

Платежи за отопление после капремонта могут снизиться на 20 - 40%

Ограничивает применение инноваций их высокая стоимость. Однако жители могут претендовать на получение финансовой поддержки на выполнение энергоэффективного капремонта от Фонда содействия реформированию ЖКХ или установить для этого взносы в повышенном размере, а впоследствии экономить на коммунальных платежах. Например, в Липецкой области совместно с теплоснабжающей компанией оператор капремонта провел аудит потребления домами тепловой энергии и выделил "красные" зоны, где существует явный перетоп. Собственникам таких домов предлагается софинансировать установку ИТП за счет дополнительных взносов на капремонт. Как показывает практика, около 40% тепловой энергии зимой фактически расходуется на обогрев воздуха на улице, особенно "проницаемы" стены домов.

Повышение энергоэффективности дома при проведении капремонта сейчас действительно весьма популярно, отмечает заместитель директора НП "ЖКХ Контроль" Артем Кривошеев. Если после ремонта удалось снизить коммунальные платежи на 10% и более, жители могут вернуть до 80% потраченных средств через субсидию. Платежи именно за отопление вполне реально снизить на 20-40%.

Внедрение новых технологий при капремонте более доступно для домов, которые собирают на это средства через спецсчета, для них нет ограничений предельной стоимости работ, отмечает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Чтобы расширить применение инноваций, нужно информировать жителей о новых технологиях, а также дать им возможность привлекать заемные средства для проведения ремонта. Возврат займов может идти за счет экономии на оплате коммунальных ресурсов и на текущих ремонтах.