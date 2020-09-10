Объемы строящегося жилья в 2021 году могут вырасти на 5%

Объем строительства в следующем году может возрасти примерно на 5%. Такой прогноз сделал заместитель гендиректора ДОМ.РФ и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на пленарной сессии форума Proestate.Live 2020.

Сейчас, по его словам, объемы строящегося жилья стабилизировались в районе 100 млн кв.м. "По данным проектных деклараций, информационной системы, которой управляет ДОМ.РФ, мы видим, что есть предпосылки к тому, чтобы объем метров в стройке увеличился даже в следующем году. Есть предпосылки, чтобы вышли на 105 млн кв. м, а может быть, даже больше", - сообщил Федорко.

Существенной поддержкой строительной отрасли стала, по его словам, программа субсидирования по кредитам застройщикам. Правительством было выделено на это 12 млрд рублей, около 1,2 млрд рублей уже выплачено кредиторам в качестве возмещения. Средства пошли на субсидирование кредитов более чем 170 застройщиков из 39 регионов России.