Очаг возгорания в бейрутском порту локализован

Опасности распространения пожара в бейрутском порту нет, пожарным удалось локализовать очаг возгорания. Об этом сообщает ливанское информационное агентство NNA со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Реймона Хатара.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов в морском порту Бейрута начался пожар. Огонь полыхает уже несколько часов. В тушении принимают участие вертолеты ливанской армии, а также 16 пожарных расчетов. По данным местного отделения Красного Креста, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Губернатор Бейрута Марван Абуд заявил ливанским СМИ, что причина возгорания пока не известна, усилия властей сосредоточены на его тушении. Исполняющая обязанности министра юстиции страны Мари-Клод Наджем уже потребовала от генеральной прокуратуры немедлено провести тщательное расследование обстоятельств возгорания. Генеральный прокурор Ливана Гассан Овейдат, в свою очередь, поручил всем профильным службам, в том числе военной полиции и армейской разведке, в кратчайшие сроки установить причины произошедшего.